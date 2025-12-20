Колико дуго суво месо смије да стоји у фрижидеру

Извор:
20.12.2025
Суво месо је једна од оних намирница које код нас имају готово култни статус. Нема славе, празника ни мезе уз ракију или вино без њега. Ипак, иако га једемо често и радо, многи и даље гријеше у једној кључној ствари, како се суво месо правилно чува и колико заиста може да стоји у фрижидеру или замрзивачу, а да остане безбједно за употребу.
Истина је да суво месо није исто у свакој фази припреме. Рок трајања зависи од тога да ли је месо тек купљено, посољено, димљено или термички обрађено. Управо ту настаје највише забуна, јер се често све врсте стављају у исту фиоку фрижидера, без размишљања.
Необрађено суво месо, оно које још није посољено или димљено, може да стоји свега три до четири дана и то искључиво у најхладнијем дијелу фрижидера. Послије тог периода ризик од кварења нагло расте, чак и ако на први поглед изгледа у реду. Зато се савјетује да се што прије посоли, термички обради или исјече и пребаци у замрзивач.
Када је ријеч о димљеном и посољеном сувом месу, ситуација је знатно повољнија. Таква сланина или месо могу да се чувају у фрижидеру и до три мјесеца, под условом да су правилно упаковани и да се не излажу влази. Дим и со јесу природни конзерванси, али ни они не значе да месо може да стоји неограничено.
Ако сте припремили већу количину сувог меса и знате да га нећете брзо потрошити, замрзивач је најбезбједније рјешење. Суво месо треба чврсто умотати у најлон или вакум кесу, тако да нема контакта са ваздухом. На тај начин може да се чува и до 12 мјесеци, без значајног губитка укуса и квалитета.
Важно је нагласити да се месо након одмрзавања не замрзава поново. Такође, ако примјетите промјену мириса, боје или текстуре, то је јасан знак да је вријеме да се без размишљања баци.
Суво месо јесте уживање, традиција и дио идентитета српске кухиње, али само ако се чува како треба. Мало пажње у фрижидеру значи много мање ризика на тањиру, преноси "Она".
