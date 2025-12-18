Logo
Додајте само један састојак у паленту, сви ће вас молити за рецепт

Информер

18.12.2025

13:15

Палента доручак јело оброк
Фото: Pexels/Alex Favali

Један неочекиван додатак претвара обичну паленту у кремасти доручак о коме се прича и који се тражи још једном порцијом.

Палента је годинама симбол скромног, брзог и топлог оброка, али уз прави трик она лако прелази из свакодневне рутине у право мало гурманско задовољство.

Иако се најчешће везује за једноставност, овај рецепт показује да палента може бити богата, мирисна и савршено кремаста - без компликоване припреме и скупих састојака.

Тајна се крије у једном класичном, али паметно употребљеном додатку који даје дубину укуса и чини да се свака кашика топи у устима. У комбинацији сир, сланина и палента дају пуноћу укуса због које ће вам укућани и гости сигурно тражити рецепт.

Састојци:

500 г паленте,

100 г ситно сецкане сланине,

1,5 л воде,

1 кашика масти,

150 г тврдог сира (измрвљеног),

1/2 кашичице соли,

мало уља (по потреби).

Припрема:

На дно шерпе сипајте врло мало уља и загријте га. Додајте ситно сецкану сланину и пржите док не постане хрскава и златна. Извадите је и ставите на папирни убрус да упије вишак масноће.

У исту шерпу сипајте воду, додајте маст и со, па загревајте док не проври.

Смањите температуру на средњу или тиху (никако јаку), склоните шерпу кратко са рингле и постепено сипајте паленту уз стално мијешање.

Вратите на ринглу и мијешајте непрекидно док се палента не згусне и постане глатка и кремаста.

У готову паленту умешајте пржену сланину и измрвљен сир, па добро сједините. Сипајте у чиније или тањире и по жељи украсите комадићима сланине.

Овај доручак је брз, заситан и пун домаћег укуса - идеалан за хладна јутра или дане када вам треба нешто једноставно, а посебно.

palenta

recepti

