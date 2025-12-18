Додајте само један састојак у паленту, сви ће вас молити за рецепт

Извор:
Информер
18.12.2025
13:15
Коментари:0
Један неочекиван додатак претвара обичну паленту у кремасти доручак о коме се прича и који се тражи још једном порцијом.
Палента је годинама симбол скромног, брзог и топлог оброка, али уз прави трик она лако прелази из свакодневне рутине у право мало гурманско задовољство.
Иако се најчешће везује за једноставност, овај рецепт показује да палента може бити богата, мирисна и савршено кремаста - без компликоване припреме и скупих састојака.
Тајна се крије у једном класичном, али паметно употребљеном додатку који даје дубину укуса и чини да се свака кашика топи у устима. У комбинацији сир, сланина и палента дају пуноћу укуса због које ће вам укућани и гости сигурно тражити рецепт.
Састојци:
500 г паленте,
100 г ситно сецкане сланине,
1,5 л воде,
1 кашика масти,
150 г тврдог сира (измрвљеног),
1/2 кашичице соли,
мало уља (по потреби).
Припрема:
На дно шерпе сипајте врло мало уља и загријте га. Додајте ситно сецкану сланину и пржите док не постане хрскава и златна. Извадите је и ставите на папирни убрус да упије вишак масноће.
У исту шерпу сипајте воду, додајте маст и со, па загревајте док не проври.
Смањите температуру на средњу или тиху (никако јаку), склоните шерпу кратко са рингле и постепено сипајте паленту уз стално мијешање.
Фудбал
Загреб добија нови стадион, руши се Максимир
Вратите на ринглу и мијешајте непрекидно док се палента не згусне и постане глатка и кремаста.
У готову паленту умешајте пржену сланину и измрвљен сир, па добро сједините. Сипајте у чиније или тањире и по жељи украсите комадићима сланине.
Овај доручак је брз, заситан и пун домаћег укуса - идеалан за хладна јутра или дане када вам треба нешто једноставно, а посебно.
Свијет
50 мин0
Свијет
54 мин0
Фудбал
56 мин0
Република Српска
1 ч0
Савјети
17 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
49
13
48
13
39
13
37
13
37
Тренутно на програму