"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 13.008 пута

Извор:
АТВ
18.12.2025
12:43
Коментари:0
У оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" број 1411 је до сада позвало 13.008 особа.
Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано 26. децембра 2025. године у сврху прикупљања средстава и подршке за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи, под високим покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.
