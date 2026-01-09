Слиједи забрана великим инвеститорима куповине кућа?

Извор:
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да би САД требало да забране великим институционалним инвеститорима куповину породичних кућа, оцијенивши да је корпоративно власништво значајно допринијело томе да становање постане све недоступније просјечним Американцима.
„Дуго времена куповина и посједовање куће сматрани су врхунцем америчког сна. То је била награда за напоран рад и исправне животне одлуке. Међутим, сада, због рекордно високе инфлације коју су изазвали Џо Бајден (Joe Biden) и демократе у Конгресу, тај амерички сан постаје све недостижнији за превише људи, нарочито за млађе Американце“, написао је Трамп у сриједу на друштвеној мрежи Truth Social, преноси ЦНБЦ.
„Због тога, и из многих других разлога, одмах предузимам кораке да забраним великим институционалним инвеститорима куповину додатних породичних кућа и позваћу Конгрес да то законски уреди. Људи живе у кућама, не корпорације“, додао је Трамп.
Током посљедње деценије, гиганти приватног капитала, фондови за улагање у некретнине и други велики институционални инвеститори изградили су значајне портфеље породичних кућа за издавање. Критичари упозоравају да су таква улагања смањила понуду некретнина за потенцијалне власнике и допринијела расту цијена на тржишту.
Након Трампових изјава, акције компаније „Инвитатион Хомес“, највећег изнајмљивача породичних кућа у САД-у, пале су за око шест одсто. Дионице инвестиционе фирме „Блацкстоне“, која такође посједује и издаје породичне куће, изгубиле су више од пет одсто вриједности, док је сличан пад забиљежила и приватна инвестициона фирма „Apollo Global Management“.
Према подацима Националног удружења агената за некретнине, национална медијална цијена постојеће породичне куће у трећем кварталу 2025. године износила је 426.800 долара, након што је током љета достигла рекордних 435.300 долара. Просјечна каматна стопа на хипотекарне кредите са фиксном каматом на 30 година тренутно износи 6,19 одсто, према подацима портала „Mortgage News Daily“.
Према подацима организације „Private Equity Stakeholder Project“, објављеним прошле године, „Блацкстоне“ је највећи власник станова у САД-у међу фондовима приватног капитала, са више од 230.000 стамбених јединица. Компанија је посљедњих година потрошила милијарде долара на преузимање фирми из сектора некретнина, укључујући „Трикон Резиденшал“, „Американ Кампус Комјунитис“ и „AIR Communities“.
Трамп није изнио детаље о томе како би се предложена забрана спроводила у пракси, али је најавио да ће додатне приједлоге у вези са становањем и приступачношћу изнијети током говора на Свјетском економском форуму у Давосу, који ће бити одржан за двије седмице.
Сенатор Тим Скот (Tim Scott), предсједник одбора Сената надлежног за стамбену политику, изјавио је да, иако подржава Трампове напоре за побољшање приступачности становања, сматра да је боље рјешење његов двопартијски закон „Road to Housing“.
„2026. мора бити година у којој ћемо коначно ријешити питање приступачног становања за радне породице. Поздрављам жељу предсједника Трампа да пронађе начине за стварање већег броја власника некретнина, посебно оних који први пут купују дом“, рекао је Скот за ЦНБЦ. „Мој фокус је на унапређењу конкретних рјешења која повећавају понуду станова и снижавају трошкове, јер је то начин да амерички сан учинимо доступнијим.“
