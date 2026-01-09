Logo
Цвијановић: Са посебним пијететом сјећамо се великог хероја - легендарног доктора Миодрага Лазића

Цвијановић: Са посебним пијететом сјећамо се великог хероја - легендарног доктора Миодрага Лазића
Фото: СРНА

На данашњи дан, са посебним пијететом сјећамо се великог хероја Одбрамбено - отаџбинског рата, легендарног доктора Миодрага Лазића, изјавила је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

"У најтежем периоду, доктор Лаза, ратни хирург и добровољац у бијелом мантилу, спасио је хиљаде животе наших бораца и цивила, а о његовој хуманости и величини јавно су говорили и супарнички војници којима је као љекар несебично помагао. Његово свједочанство које данас дијелим заувијек ми се урезало у сјећање, као једна од најпотреснијих ратних прича", навела је Цвијановићева на Иксу.

Нека вјечно живи сјећање на доктора Лазића, поручила је Цвијановићева.

"Нека на овим просторима вјечно буде мир и да се ратне страхоте никада и никоме не понове", закључила је у објави.

