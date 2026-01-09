Цвијановић: Са посебним пијететом сјећамо се великог хероја - легендарног доктора Миодрага Лазића

Извор:
АТВ
09.01.2026
18:56
Коментари:0
На данашњи дан, са посебним пијететом сјећамо се великог хероја Одбрамбено - отаџбинског рата, легендарног доктора Миодрага Лазића, изјавила је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
"У најтежем периоду, доктор Лаза, ратни хирург и добровољац у бијелом мантилу, спасио је хиљаде животе наших бораца и цивила, а о његовој хуманости и величини јавно су говорили и супарнички војници којима је као љекар несебично помагао. Његово свједочанство које данас дијелим заувијек ми се урезало у сјећање, као једна од најпотреснијих ратних прича", навела је Цвијановићева на Иксу.
На данашњи дан, са посебним пијететом сјећамо се великог хероја Одбрамбено - отаџбинског рата, легендарног доктора Миодрага Лазића. — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) January 9, 2026
У најтежем периоду, доктор Лаза, ратни хирург и добровољац у бијелом мантилу, спасио је хиљаде животе наших бораца и цивила, а о његовој хуманости… pic.twitter.com/aIT8VP8Dt4
Нека вјечно живи сјећање на доктора Лазића, поручила је Цвијановићева.
"Нека на овим просторима вјечно буде мир и да се ратне страхоте никада и никоме не понове", закључила је у објави.
Бања Лука
2 ч1
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч5
Најновије
Најчитаније
21
34
21
28
21
26
21
19
21
12
Тренутно на програму