Тробојке на камионима: Овако је обиљежен Дан Републике у Невесињу

Извор:
АТВ
09.01.2026
17:27
Дефилеом камиона, украшених тробојкама обиљежен је Дан Републике Српске у Невесињу.
Дефиле су организовали тамошњи превозници који су се провозали кроз све дијелове општине.
Ево како је све то изгледало.
Ovako je Dan Republike Srpske, 9.Januar obilježen u Nevesinju. Sve su organizovali tamošnji prevoznici. Kolona ukrašena trobojka prošla je svim dijelovima ove opštine. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/YhIUfBkgLj— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) January 9, 2026
