Тробојке на камионима: Овако је обиљежен Дан Републике у Невесињу

Извор:

АТВ

09.01.2026

17:27

Фото: АТВ

Дефилеом камиона, украшених тробојкама обиљежен је Дан Републике Српске у Невесињу.

Дефиле су организовали тамошњи превозници који су се провозали кроз све дијелове општине.

Ево како је све то изгледало.

Република Српска

9 januar

9. јануар - Дан Републике Српске

Невесиње

