Тришић Бабић за АТВ: Република Српска показала колико је јака

09.01.2026

14:57

Тришић Бабић за АТВ: Република Српска показала колико је јака
Фото: АТВ

В.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић честитала је свим грађанима Републике Српске Дан Републике - 9. јануар.

"Оно што мене увијек посебно радује је када видим дјецу и млађе јер имам осјећај да са пуно више емоција доживљавају Дан Републике Српске него ми старији", истакла је Тришић Бабић.

Она је истакла да Дан Републике Српске који се прославља 9. јануара заиста ушао у срца свих људи Републике Српске и да је Српска показала колико је јака.

АТВ специјал

Република Српска

Гутић-Бјелица: Мађарска на нашој страни, на страни истине

"Сви ми који овдје живимо смо показали колико смо отпорни и жилави и што су јачи били покушаји оспоравања 9. јануара, то се све јаче почело прослављати", рекла је Тришић Бабић.

Она је поручила да је наша Република прошла најтежи период и поручила грађанима да вјерују у Републику Српску.

Ana Trišić Babić

9. јануар - Дан Републике Српске

