Ухапшена четири мушкарца због силовања дјевојчице старе 13 година

Извор:

Агенције

30.01.2026

11:28

Ухапшена четири мушкарца због силовања дјевојчице старе 13 година
Фото: АТВ

Четири мушкараца из Неготина у Сјеверној Македонији ухапшени су због сумње да су силовали 13-годишњу дјевојчицу, саопштила је тамошња полиција.

Они се терете да су починили кривично дјело “силовање дјетета млађег од 15 година“.

- Дана 28. јануара 2026. године, полицијски службеници Управе унутрашњих послова Неготина, по налогу Основног јавног тужилаштва у Кавадарцима, лишили су слободе 40-годишњег, 26-годишњег, 22-годишњег и 20-годишњег младића из једног неготинског села, у вези са кривичним дјелом "силовање дјетета млађег од 15 година" кажњиво по члану 188 Кривичног законика. Осумњичени су да су силовали 13-годишње малољетно лице - саопштено је из полиције, пренијели су скопски медији.

lov lovac

Свијет

Ловци пронађени мртви у шуми: Полиција изнијела теорије

Осумњичени су задржани у полицијској станици, а потом спроведени у Основни суд у Кавадарцима, гдје им је судија за претходни поступак одредио мјеру притвора у трајању од по 30 дана, након чега су спроведени у Казнено-поправну установу Затвор Скопље ради издржавања мјере.

Сјеверна Македонија

ухапшени

