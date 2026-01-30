Logo
У току чишћење путних јарака на правцу Приједор-Козарац

СРНА

СРНА

30.01.2026

12:40

На магистралном путу Приједор-Козарац ради се на машинском и ручном чишћењу путних јарака, а с циљем боље одводње, речено је Срни у предузећу "Путеви Републике Српске".
На магистралном путу Приједор-Козарац ради се на машинском и ручном чишћењу путних јарака, а с циљем боље одводње, речено је Срни у предузећу "Путеви Републике Српске".

У "Путевима" су истакли да се користе повољни временски услови како би се обавило чишћење.

"У оквиру редовног одржавања на област један, ради се и на исправљању знакова, чишћењу ригола и берми, додали су у "Путевима".

Наглашавају да у наредном периоду слиједи сјечење шибља и растанка које угрожава путни појас.

Путеви Републике Српске

чишћење

