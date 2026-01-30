У току чишћење путних јарака на правцу Приједор-Козарац

Извор:
СРНА
30.01.2026
12:40
Коментари:0
На магистралном путу Приједор-Козарац ради се на машинском и ручном чишћењу путних јарака, а с циљем боље одводње, речено је Срни у предузећу "Путеви Републике Српске".
У "Путевима" су истакли да се користе повољни временски услови како би се обавило чишћење.
"У оквиру редовног одржавања на област један, ради се и на исправљању знакова, чишћењу ригола и берми, додали су у "Путевима".
Наглашавају да у наредном периоду слиједи сјечење шибља и растанка које угрожава путни појас.
Свијет
4 д0
Свијет
5 д0
Друштво
1 седм0
Друштво
1 седм0
Република Српска
1 д6
Република Српска
1 д1
Република Српска
1 д27
Република Српска
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Тренутно на програму