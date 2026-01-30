Блануша без ставова о кључним питањима: Ни у "визији будућности" не види независност Српске

youtube / Bez rukavica

Управо ту реченицу у скоро сваком интервју износи предсједник СДС-а и кандидат за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима.

Блануша већ мјесецима упорно избјегава да се јасно изјасни о кључним питањима од националног и политичког значаја за Републику Српску. Умјесто одговора, јавности нуди опште флоскуле и празне фразе.

Док се доносе пресуде сарајевских судова које директно погађају институције Републике Српске и њене грађане, предсједник СДС-а избјегава да директно каже своје мишљења о њима.

Најсвјежији примјер је када је Блануша добио директно питање о томе какав је његов став о Кристијану Шмиту који није именован у Савјету безбједности.

"Ја мислим да је став СДС-а, странке чији сам ја предсједник сасвим јасан, по питању високог представника. Не само Кристијана Шмита, него и других високих представника, да нама овдје у БиХ високи представник не треба и да не треба високи представник да се мијеша у законодавство и да доноси законе у БиХ", рекао је Блануша у подкасту "Без рукавица".

Ипак, управо је због Шмита и његових наметања, уз помоћ сарајевских судова и дошло до пријевремених избора на којима је Блануша и добио прилику да "откине" дио мандата који је Милорад Додик добио на претходним изборима од народа.

Случај Малић

Док из политичког Сарајева више и крију да желе да укину Републику Српску, а српски народ да прогласе геноцидним, Блануша прича о "наметању приче о затварању у националне корпусе".

"Да су биле друге политике у БиХ, не оптужујем само власт код нас, стваране су тензије, затварање у националне корпусе, да је била реторика "они мене нападају, а ја се браним", то служи само политичким елитама", каже Блануша.

Не каже Блануша ништа о случају Миодрага Малића и каква је он "политичка елита".

За све оне који нису упућени, Суд БиХ осудио је Малића на три године затвора јер је на опозиционом митингу у Бањалуци подигао фотографије првог предсједника Републике Српске Радована Караџића и некадашњег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића, уз три прста.

Можда Блануша води бригу о муслиманским гласовима, када калкулише бар о осуди овог случаја. Управо су ти гласови били пресуди да остане у "трци" за предсједника, уз свакако "миг" Централне изборне комисије.

Ћути и онда када међународне и регионалне теме директно задиру у безбједносну и политичку позицију српског народа. Ћути кад год је потребно рећи јасно „ово је неприхватљиво“.

Република Српска Случај Малић: Добар за скуп, скуп за одбрану

Блануша се упорно враћа теми енергетике. То донекле има смисла с обзиром на његово образовање, али онда се погледа ТВ дуел са Луком Петровићем и онда се смисао изгуби. Тада су његова питања и одговори били као и за све остало. Исте фразе које опозиција и медији наклоњени њима годинама понављају.

Најозбиљнији проблем, међутим, није у незнању или избјегавању тема, већ у утиску који све више доминира јавним простором - "Бранко Блануша свјесно избјегава српско национално питање како не би изгубио подршку муслиманских бирача".

Његова тишина није случајна. Она је политичка стратегија. Стратегија у којој се не замјера никоме, осим сопственом народу. Стратегија у којој се Република Српска не брани, јер би јасна одбрана значила губитак дијела гласова који су му, очигледно, потребни за изборну математику.

Предсједник странке која у називу носи „српска“, а која у кључним тренуцима ћути, не може увјерити грађане да ће сутра бити гласнији, храбрији или одлучнији. Онај ко данас бјежи од одговора, сутра ће бјежати од одговорности.

О будућности Српске

Оно што се свакако може извући из гостовања у истом подкасту, јесте посљедње питање "Гдје види Републику Српску за 20 година?"

Блануша у свом, опет уопштеном одговору, ни у једном тренутну није спомену да је види независну и самосталну.