Блануша без ставова о кључним питањима: Ни у "визији будућности" не види независност Српске

Ако досад нисте слушали или читали одговоре Бранка Блануше на нека од најважнијих националних питања, па нисте пуно ни пропустили. "Ја ћу заступати интересе и ставове грађана, односно народа у Републици Српској". Реченица коју може да каже било ко, било када, било коме, а да није открио баш ништа и да није изнио свој став о било чему.
Управо ту реченицу у скоро сваком интервју износи предсједник СДС-а и кандидат за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима.
Блануша већ мјесецима упорно избјегава да се јасно изјасни о кључним питањима од националног и политичког значаја за Републику Српску. Умјесто одговора, јавности нуди опште флоскуле и празне фразе.
Док се доносе пресуде сарајевских судова које директно погађају институције Републике Српске и њене грађане, предсједник СДС-а избјегава да директно каже своје мишљења о њима.
Најсвјежији примјер је када је Блануша добио директно питање о томе какав је његов став о Кристијану Шмиту који није именован у Савјету безбједности.
"Ја мислим да је став СДС-а, странке чији сам ја предсједник сасвим јасан, по питању високог представника. Не само Кристијана Шмита, него и других високих представника, да нама овдје у БиХ високи представник не треба и да не треба високи представник да се мијеша у законодавство и да доноси законе у БиХ", рекао је Блануша у подкасту "Без рукавица".
Ипак, управо је због Шмита и његових наметања, уз помоћ сарајевских судова и дошло до пријевремених избора на којима је Блануша и добио прилику да "откине" дио мандата који је Милорад Додик добио на претходним изборима од народа.
Док из политичког Сарајева више и крију да желе да укину Републику Српску, а српски народ да прогласе геноцидним, Блануша прича о "наметању приче о затварању у националне корпусе".
"Да су биле друге политике у БиХ, не оптужујем само власт код нас, стваране су тензије, затварање у националне корпусе, да је била реторика "они мене нападају, а ја се браним", то служи само политичким елитама", каже Блануша.
Не каже Блануша ништа о случају Миодрага Малића и каква је он "политичка елита".
За све оне који нису упућени, Суд БиХ осудио је Малића на три године затвора јер је на опозиционом митингу у Бањалуци подигао фотографије првог предсједника Републике Српске Радована Караџића и некадашњег команданта Војске Републике Српске генерала Ратка Младића, уз три прста.
Можда Блануша води бригу о муслиманским гласовима, када калкулише бар о осуди овог случаја. Управо су ти гласови били пресуди да остане у "трци" за предсједника, уз свакако "миг" Централне изборне комисије.
Ћути и онда када међународне и регионалне теме директно задиру у безбједносну и политичку позицију српског народа. Ћути кад год је потребно рећи јасно „ово је неприхватљиво“.
