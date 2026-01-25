Условљена подршка Блануши? Вукановић препуштен Станивуковићу

Извор:
Бранко Блануша је на страначкој Скупштини СДС-а добио подршку за кандидатуру за предсједника Републике Српске на општим изборима 2026. године. Ипак, једнострана одлука није наишла на одобравање остатка опозиције, барем оног релевантног.
У СДС-у су истакли свој тврди став за ову одлуку самим тиме што су је донијели готово годину дана раније. Сличну одлучност имао је и бивши предсједник Милан Миличевић када је најавио кандидатуру за обје инокосне функције СДС, али и остали функционери странке. Од те идеје се, барем за сада, одустало. Питање је да ли се одустаје и од става да ће Блануша бити кандидат за предсједника Републике.
Бивши предсједник СДС-а Мирко Шаровић каже да СДС треба да добије једну кандидатуру, а да је Бранко Блануша, уколико побиједи на овим пријевременим изборима, себи трасирао пут за ту кандидатуру.
"СДС треба да има једну од ове двије позиције. СДС од тога неће одустати. По снази, по резултатима. Увијек постоје унутрашње амбиције у странкама које би жељеле да оне прве бирају. СДС ће сигурно имати кандидата, да ли за предсједника Републике Српске или за члана Предсједништва БиХ, то је на...", рекао је Шаровић и не завршивши реченицу.
На питање да ли би Бранко Блануша био кориснији за све опозиције, Шаровић одговара:
"Ако Блануша побиједи на овим пријевременим предсједничким изборима, он је себи трасирао пут за предсједника Републике у јесен, то је логично. Мислим да би се онда сви сложили", рекао је Шаровић.
Коментаришући одлуку ГО СДС да Блануша, након овогодишњих пријевремених избора, буде кандидат за предсједника Републике Српске и на јесен сљедеће године, Станивуковић је рекао да се таквим одлукама “нимало не радује”.
Ми сматрамо да то није колегијално, да то треба да буде плод разговора. Ми смо прихватили принцип да се заједно изборимо и да се заврши бројање и провјере. Били смо одговорни све вријеме – рекао је Станивуковић.
Између осталог, он је устврдио да се на овај начин његов новоформирани политички покрет “опет изолује”.
"Ако је то усуд који морамо поднијети, поднијећемо. За мене то није одговорно према људима. Пробало се са толико имена и ниједна тактика није била побједничка. Ако нас нико не пита, па ваљда и ми небитни, безначајни, који не треба да се уваже, ваљда можемо донијети неку одлуку, а видјећемо ког типа, можда баш да подржимо. Али наметнути није колегијално. Не видим разлог за то", рекао је Станивуковић.
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић отворено је подржао најављену кандидатуру СДС-овог Бранка Блануше за предсједника Републике Српске на предстојећим изборима 2026. године. Отворено је и најавио своју кандидатуру за члана Предсједништва БиХ.
Према његовим изјавама, то питање је већ завршено.
"Видјећемо шта ће бити наредне године, али ако Бог да. Мислим да би у Предсједништву донио нову атмосферу јер би и друга два члана Предсједништва подлегла притиску јавности. Ако се не кандидујем мислим да бих издао оно што сам до сада радио", рекао је Вукановић.
Када је у питању подршка СДС-а, "хладан туш" могло би се рећи.
"Мислим да је кандидатура сваког легитимна. Када сам ја био кандидат за члана Предсједништва, господин Вукановић је имао амбицију и тада да буде умјесто мене. И тада сам говорио да је то легитимно. Легитимно да се кандидује он или да га кандидује странка. Да ли ће бити кандидат, то мора да подијели са другим опозиционим странкама", рекао је Шаровић.
Он поручује да је уобичајено да ће свако да повиси своју цијену и да свако жели себе да учини врло важним. Кандидатуру свако може да истакне, али то мора да се подијели са руководством СДС-а, Јеленом Тривић и Драшком Станивуковићем.
"Сви су важни, али неко је јачи и неко има већу подршку. Ја сам са Вукановићем у одличним односима, породични смо пријатељи. Знам за његову срчаност. Он је толико искрен, али и плаховит. Увијек сам му говорио да је његово да истакне ту кандидатуру, али то мора да подијели послије са руководством СДС-а, са Јеленом Тривић, са Драшком Станивуковићем. Ако има варница у тим односима, ви морате да нађете начин да то превладате. Сви ћемо онда бити губитници. Али, свако нека се бори за неки примат у томе везано око кандидатуре", рекао је Шаровић.
Бивши предсједник СДС-а истиче да најављена кандидатура никога у опозицији није смак свијета јер још увијек имају времена.
"Свако од њих треба да зна да на ће на крају да буде из једне странке. Нека свако износи своје предности. Не видим у томе никакав проблем. Не видим проблем што је то Вукановић рекао. Исто и Станивуковић каже да ће он да буде кандидат за нешто. У политици је умијеће да на крају схватите да не могу сви да буду кандидати", каже Шаровић.
На крају је Шаровић дао савјет да не би било лоше да се направи испитивање јавног мнијења и да се на основу тога одлучи.
Мирко Шаровић је на прошлим општим изборима као кандидат СДС-а за члана Предсједништва БиХ изгубио од СНСД-овог кандидата Жељке Цвијановић са скоро 100.000 гласова разлике. Тражио је и поновно бројање гласова.
