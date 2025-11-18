Logo
Цвијановић: Шаровић брани стране колонизаторе у БиХ, оправдава Шмита и његове диктаторске поступке

Извор:

АТВ

18.11.2025

13:24

Коментари:

0
Фото: СРНА

Шаровић брани стране колонизаторе у БиХ, оправдава Шмита и његове диктаторске поступке. Покушава да спаси неизабраног странца који је погазио институције и Републике Српске и БиХ,написала је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић, на Иксу.

- Истог оног који је илегално суспендовао устав, наметао законе, урушио демократију и могућност домаћег договора. И сада му Шаровић поручује да тако треба и да настави. Шмит је брутално насрнуо на вољу народа Републике Српске, а Шаровић га брани само зато што му се та воља не свиђа - навела је Цвијановић.

sarovic

БиХ

Мирко Шаровић о ОХР-у: Треба нам међународни утицај!

Како је написала, Шаровић говори оно што комплетна опозиција из Републике Српске мисли.

- И други опозиционари састајали су се са Шмитом, у тренутку док се он обрачунавао са институцијама Републике Српске. Брука и срамота. Зато су се гласачи у Републици Српској обрачунали са њима и њиховом политиком - написала је Цвијановић.

