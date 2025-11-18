Извор:
АТВ
18.11.2025
13:24
Коментари:0
Шаровић брани стране колонизаторе у БиХ, оправдава Шмита и његове диктаторске поступке. Покушава да спаси неизабраног странца који је погазио институције и Републике Српске и БиХ,написала је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић, на Иксу.
- Истог оног који је илегално суспендовао устав, наметао законе, урушио демократију и могућност домаћег договора. И сада му Шаровић поручује да тако треба и да настави. Шмит је брутално насрнуо на вољу народа Републике Српске, а Шаровић га брани само зато што му се та воља не свиђа - навела је Цвијановић.
БиХ
Мирко Шаровић о ОХР-у: Треба нам међународни утицај!
Како је написала, Шаровић говори оно што комплетна опозиција из Републике Српске мисли.
- И други опозиционари састајали су се са Шмитом, у тренутку док се он обрачунавао са институцијама Републике Српске. Брука и срамота. Зато су се гласачи у Републици Српској обрачунали са њима и њиховом политиком - написала је Цвијановић.
Шаровић брани стране колонизаторе у БиХ, оправдава Шмита и његове диктаторске поступке. Покушава да спаси неизабраног странца који је погазио институције и Републике Српске и БиХ. Истог оног који је илегално суспендовао устав, наметао законе, урушио демократију и могућност… pic.twitter.com/kouBud6JUm— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 18, 2025
БиХ
2 ч0
БиХ
4 ч2
БиХ
5 ч0
БиХ
6 ч3
Најновије
Најчитаније
14
40
14
37
14
32
14
30
14
21
Тренутно на програму