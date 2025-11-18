Вукановић цитирао Додика и пријетио Сабини Ћудић: Добро се чувај

Извор:
АТВ
18.11.2025
08:16
Поред Драшка Станивуковића, Луке Петровића, министарске фотеље, Драгана Човића, и Сабина Ћудић је завршила на "црној листи" Небојше Вукановића. Пријетње и увреде добила је од лидера Листе за правду и ред након што је критиковала опозицију из Српске.
Испоставиће се да су за љубав двије тројке ипак превише, као и да опозиција из Републике Српске нема капацитет ни за шта. Након салви увреда на рачун лидера ХДЗ-а Драгана Човића што није подржао његово именовање за министра безбједности, Вукановић није штедио ни Сабину Ћудић.
"Америчка Наша странка се враћа Додику у загрљај. Проблем је што то раде нападајући нас из опозиције. Ми смо између чекића и наковња, просто је невјероватно, свима смо ми некако лака мета да на нама се наоштри перо, сабља исука и да се изударамо са свих страна. Посебно је био низак и фуј Пеђа Којовић", рекао је Вукановић и поручио да је усвајање буџета потребно Сабини Ћудић да може да "млатара" како она нешто ради.
Закукао је Вукановић што нико неће са опозиционарима из Српске ни кафу да попије. Засметало му је и што их избјегава и Бакир Изетбеговић.
Након што опозиција из Републике Српске на сједници Представничког дома није гласала за Приједлог закона о буџету, лидер Наше странке Сабина Ћудић упутила је оштре критике на њихов рачун и поручила да они нису за европски пут.
"Имам пар ријечи за опозицију из Републике Српске. Немате већег пријатеља у овој сали од мене. Уложила сам велике напоре да нађемо заједнички глас. У том контексту сам и на прошлој сједници одлазила до ваших канцеларије и говорила, па добро, шта ви желите за људе који су гласали за вас у Републици Српској. Има мит у БиХ да ако сте опозиција имате сваку могућност да ништа не радите, и говорите ето има већина нека она ради посао. По томе опозиција не треба ни да постоји. Истински, без имали сарказма, долазе вам избори, имитирајући националисте и такмичећи се ко ће бити већи Додик након Додика неће вас одвести нигдје. Тако колеге из СДС-а и ПДП-а када сте говорили о буџету, кључна вам је замјерка што је буџет растао 200 милиона, па моја колегиница у шоку говори о расту буџета за министарство људских права и избјеглица. Та тужна имитација СНСД-а вас неће довести нигдје као што ни нас неће довести када би гледали ко је већи Бакир од Бакира", поручила је Ћудић.
