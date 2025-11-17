Кустурић Вукановићу: Срам те било!

Извор:
СРНА
17.11.2025
16:07
Коментари:3
Начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобан Кустурић изјавио је Срни да нема јаднијег и срамотнијег начина за стицање јефтиних политичких поена од злоупотребе ваздушног медицинског транспорта 22-годишње труднице, као што је то учинио народни посланик Небојша Вукановић.
Реагујући на наводе Вукановића да је хеликоптер слетио у Требиње са лидером СНСД-а Милорадом Додиком због предизборног скупа странке, Кустурић је рекао да су пилоти Управе имали изузетно тешку медицинску евакуацију из Требиња у Бањалуку труднице од 22 године, чија је трудноћа са компликацијама.
"Нажалост, имао сам прилику видјети изјаве оног, не знам како бих назвао неког ко је у стању да износи овако гнусне лажи и да злоупотријеби овако тешке тренутке за једну трудницу и њену породицу. Све с циљем стицања јефтиних политичких поена. Срам да га буде" поручио је Кустурић.
Кустурић је подсјетио да су пилоти некадашњег Хеликоптерског сервиса Републике Српске на чијем челу је био, током двије године обавили више од 100 медицинских евакуација само из Требиња.
"Да не спомињем хиљаде и хиљаде тона избачене воде на пожаришта на том подручју гдје смо, ризикујући своје животе, помагали Херцеговини и доказали своју љубав према народу тог краја. Ми своју љубав према Херцеговини показујемо дјелима", нагласио је Кустурић.
Кустурић је упитао Вукановића - чиме је он показао љубав према народу и крају из којег је потекао?
"А њега питам, шта је он то, лично, урадио за народ Херцеговине, осим што овако хумане ствари користи да слаже и обмане јавност. Зашто никад није дошао да гаси пожар са земље, као што то раде честити Херцеговци. Поручујем му, не као начелник Управе, пилот или било шта друго, већ као Бобан Кустурић, човјек и грађанин Републике Српске - срам те било", нагласио је Кустурић.
Припадницима Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске јуче су успјешно
реализовали хитан медицински транспорт 22-годишње Џ.М. у 24. недјељи трудноће из Опште болнице Требиње у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци, у Клинику за гинекологију и акушерство.
Ово је уједно била 97. ваздушна медицинска евакуација само у овој години. Али, овај број не представља само статистику, већ 97 конкретних људских прича, 97 пацијената и породица које су добиле шансу више.
Тиме је већ сада оборен рекорд свих претходних година, иако је до краја календарске године остало још мјесец и по.
