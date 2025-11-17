Logo
Влада Јапана осигурала грант средстава домовима здравља у Лопарама и Јабланици

СРНА

17.11.2025

Влада Јапана осигурала грант средстава домовима здравља у Лопарама и Јабланици
Фото: Срна

Влада Јапана осигурала је грант средства у износу од 194.299 евра око 380.015 КМ за пројекте домова здравља у Лопарама и Јабланици.

Уговоре о гранту данас су у у Амбасади Јапана у Сарајеву потписали амбасадор у БиХ Тошихиро Аики и директори ових здравствених установа Душан Шакотић и Алма Будим Хондо.

Из јапанске Амбасаде саопштено је да је за пројекат набавке рендген апарата за Дом здравља "Др Роса Хаџивуковић" у Лопарама одобрено 78.994 евра око 154.500 КМ, а реализацијом овог пројекта око 3.000 пацијената сваке године добиће брже прегледе и прецизније дијагнозе.

Влада Јапана додијелила је 115.305 евра око 225.515 КМ за пројект унапређења Дома здравља у Јабланици и службе Хитне помоћи, што ће побољшати пружање медицинских услуга за више од 7.000 пацијената годишње.

Влада Јапана помаже унапређење есенцијалних сектора, укључујући здравствену заштиту и образовање, у БиХ кроз програм помоћи "Темељни грант помоћи за пројекте људске" који је започео 1996. године, наводи се у саопштењу.

Укупни грантови одобрени за БиХ у посљедњих 29 година износе више од 20 милиона евра око 39 милиона КМ.

Jablanica

Лопаре

