"Екстремни страх": Биткоин у паду

Телеграф
17.11.2025
15:46
Вриједност биткоина је данас у 15.00 часова на највећој светској берзи криптовалута Бајненс пала за 1,61 одсто на 80.928,65 евра.
Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 66,06 милијарди евра.
Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 14 у категорији "екстремни страх", што је незнатно побољшање у односу на јуче када је био на нивоу 10 у истој категорији.
Неки чланови одбора Федералних резерви не мисле да ће каматне стопе ускоро бити снижене, па су инвеститори постали опрезнији, преноси Коиндеск.
Када се очекује да ће камате остати високе дуже вријеме, људи обично мање улажу у ризичну имовину, попут биткоина, јер им је сигурније да новац држе у доларима или обвезницама.
Криптовалуте су тешко погођене падом сентимента у технолошком сектору и генералним смањењем жеље за ризиком.
Вриједност итиријума (ЕТХ) пала је за 1,22 одсто на 2.680,25 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 2,58 одсто на 780,64 евра.
Криптовалута солана (СОЛ) је пала за 1,55 одсто на 118,59 евра, а аваланш (АВАX) за 0,59 одсто на 13,07 евра.
Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 1,53 евра, што је за 1,99 одсто мање него јуче.
Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.
Највећи раст тренутно бележе криптовалуте БАНАНАС31,УСТЦ и ЛА.
(Телеграф)
