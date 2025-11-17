Logo
Large banner

"Екстремни страх": Биткоин у паду

Извор:

Телеграф

17.11.2025

15:46

Коментари:

0
"Екстремни страх": Биткоин у паду
Фото: pexels/David McBee

Вриједност биткоина је данас у 15.00 часова на највећој светској берзи криптовалута Бајненс пала за 1,61 одсто на 80.928,65 евра.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 66,06 милијарди евра.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 14 у категорији "екстремни страх", што је незнатно побољшање у односу на јуче када је био на нивоу 10 у истој категорији.

Неки чланови одбора Федералних резерви не мисле да ће каматне стопе ускоро бити снижене, па су инвеститори постали опрезнији, преноси Коиндеск.

Када се очекује да ће камате остати високе дуже вријеме, људи обично мање улажу у ризичну имовину, попут биткоина, јер им је сигурније да новац држе у доларима или обвезницама.

Криптовалуте су тешко погођене падом сентимента у технолошком сектору и генералним смањењем жеље за ризиком.

илу-спавање-10102025

Здравље

Стручњаци открили: Ево колико сати сна представља претјерано спавање

Вриједност итиријума (ЕТХ) пала је за 1,22 одсто на 2.680,25 евра, а вриједност бајненс коина (БНБ) за 2,58 одсто на 780,64 евра.

Криптовалута солана (СОЛ) је пала за 1,55 одсто на 118,59 евра, а аваланш (АВАX) за 0,59 одсто на 13,07 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 1,53 евра, што је за 1,99 одсто мање него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.

Највећи раст тренутно бележе криптовалуте БАНАНАС31,УСТЦ и ЛА.

(Телеграф)

Подијели:

Таг:

bitkoin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стручњаци открили: Ево колико сати сна представља претјерано спавање

Здравље

Стручњаци открили: Ево колико сати сна представља претјерано спавање

3 ч

0
Будимир: Тендер поништен због додатне анализе техничких детаља, а не притиска

Република Српска

Будимир: Тендер поништен због додатне анализе техничких детаља, а не притиска

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Педофил мамио дјевојчице на друштвеним мрежама и предлагао им полни однос

3 ч

0
Savo Minic Vlada Republike Srpske

Република Српска

Саво Минић издао налог јавним предузећима

3 ч

1

Више из рубрике

ЕРС за АТВ: У обавези смо да прикажемо чињенично стање

Економија

ЕРС за АТВ: У обавези смо да прикажемо чињенично стање

4 ч

0
Електропривреда тражи повећање цијене струје и измјену опсега потрошње

Економија

Електропривреда тражи повећање цијене струје и измјену опсега потрошње

5 ч

5
Трамп: Свака земља која тргује са Русијом биће "врло строго санкционисана"

Економија

Трамп: Свака земља која тргује са Русијом биће "врло строго санкционисана"

10 ч

1
Расте цијена кафе, ово је разлог

Економија

Расте цијена кафе, ово је разлог

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner