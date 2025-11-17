Трамп: Свака земља која тргује са Русијом биће "врло строго санкционисана"

Извор:
Агенције
17.11.2025
08:03
Коментари:1
Амерички предсједник Доналд Трамп упозорио је да ће свака земља која тргује са Русијом бити "врло строго санкционисана", док његова администрација и републикански законодавци настављају да спроводе оштре мјере усмјерене против Москве.
Одговарајући на питања новинара у недјељу о томе да ли је вријеме да Конгрес усвоји мјере усмјерене на вршење притиска на Русију и предсједника Владимира Путина, Трамп је рекао: "Чујем да они то раде, и то је у реду за мене. Они усвајају закон… Републиканци уводе закон… веома строге санкције… за сваку земљу која послује с Русијом. Можда ће томе додати и Иран… ја сам то предложио", рекао је.
- Дакле, свака земља која послује с Русијом биће врло строго санкционисана. Можда ћемо у ту формулу додати Иран - поновио је Трамп.
Трампова администрација увела је царине од 50 одсто Индији, међу највишим у свијету, укључујући и 25 одсто царина на њене куповине руске енергије.
Приједлог закона који је представио сенатор Линдзи Грејем предвиђа царину од 500 одсто на секундарну куповину и препродају руске нафте. Приједлог има скоро једногласну подршку у Сенатском комитету за спољне односе.
Грејем и сенатор Ричард Блументал заједнички су представили Закон о санкционисању Русије из 2025. године, који настоји да уведе секундарне царине и санкције "земљама које настављају да финансирају Путинов варварски рат у Украјини".
Предложени закон има 85 коспонзора у Сенату.
- Предсједник Трамп и његов тим направили су снажан потез, примијењујући нови приступ окончању овог крвопролића између Русије и Украјине… Међутим, кључни ударац који би довео до краја овог рата биће царине против земаља попут Кине, Индије и Бразила, које подржавају Путинову ратну машину куповином јефтине руске нафте и гаса - навели су Грејем и Блументал у заједничком саопштењу у јулу.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму