Расте цијена кафе, ово је разлог

Од почетка године, цијена арабике је порасла за око 28 одсто, а средином новембра је достигла око 419 центи по фунти, што је додатних три процента више него на почетку мјесеца.
Повећање цијене је резултат смањења глобалних залиха и отежаног снабдијевања, преноси SEEbiz.
Према подацима Међународне организације за кафу (ИЦО), глобални извоз у текућој години је пао за 0,3 одсто на 138,6 милиона врећа.
Исподпросјечне падавине у Бразилу смањиле су приносе и квалитет зрна, док је ураган у Централној Америци уништио дио залиха.
Кашњења у испоруци због недостатка контејнера додатно ограничавају понуду, а јачање бразилског реала додатно повећава цијену кафе јер смањује профитабилност извоза произвођача.
До краја године очекује се да ће цијена арабике стабилизовати у распону од 400-430 центи по фунти.
