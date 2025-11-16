Logo
Нови талас поскупљења у БиХ: Ево шта је на удару

16.11.2025

13:43

Нови талас поскупљења у БиХ: Ево шта је на удару
Фото: АТВ

Пораст трошкова живота у БиХ постаје све израженији, а најаве нових поскупљења додатно забрињавају грађане који свакодневно прате раст цијена.

Инфлација у Босни и Херцеговини двоструко је већа него у Европској унији, показују подаци Евростата и Агенције за статистику БиХ. Тако је у септембру инфлација у БиХ износила 4,2%, док је у Европској унији била 2,2%.

Из Агенције за статистику БиХ навели су да је ниво цијена у септембру, у односу на исти мјесец претходне године, виши за 4,2%, пише Вечерњи лист БиХ.

Храна под највећим ударом

"Просјечан раст цијена забиљежен је у категоријама: храна и безалкохолна пића за 7,8%, алкохолна пића и дуван за 3,9%, становање и режијски трошкови за 2,3%, намјештај, кућански уређаји и редовно одржавање домаћинства за 1,3%, здравство за 5,9%, комуникације за 1,7%, рекреација и култура за 4,8%, образовање за 3,6%, ресторани и хотели за 8%, те остала добра и услуге за 3%.

Пад цијена забиљежен је у категоријама: од‌јећа и обућа за 7,5% те превоз за 0,8%", наводи се из Агенције за статистику БиХ.

С друге стране, из Евростата су саопштили да је инфлација у еврозони у септембру порасла на 2,2% са два одсто у августу – највиши ниво у посљедњих пет мјесеци. Раст цијена услуга и нешто мањи пад цијена енергената утицали су на укупно повећање. Темељна инфлација остала је на 2,3%, што показује да инфлаторни притисци и даље трају.

Према њиховим подацима, цијене хране, алкохола и духана порасле су за 3%. То значи да су и даље више него прошле године, али је раст ипак успорен у односу на аугуст, када је износио 3,2%. Цијене индустријских производа остале су стабилне, док су енергенти наставили падати споријим темпом – овог пута за 0,4%, у односу на пад од 2% мјесец раније.

Прогнозе за БиХ нису охрабрујуће

Грађани БиХ највише троше на храну, а управо су прехрамбени производи поскупјели скоро дупло више од укупне инфлације – чак 7,8%. То значајно оптерећује кућне буџете, а нажалост, раст цијена хране могао би се наставити.

Поскупљења хране и осталих роба одавно нису новост, јер су грађани стално суочени с новим таласима повећања цијена. Према свему судећи, и крај ове и почетак наредне године бит ће обиљежени новим растом цијена, који би могао бити ланчан.

Додатни притисак створила је и најава повећања минималне плате у Републици Српској од јануара сљедеће године. Након ове објаве услиједила су упозорења привредника да ће раст минималца готово сигурно изазвати и раст цијена.

Брашно, јаја и основне намирнице могле би додатно поскупјети

Потпредсједник Уније послодаваца РС-а Саша Тривић упозорио је да ће "с новим повећањем најниже плате од сљедеће године стићи и нови вал поскупљења".

Економисти дијеле исто мишљење – повећање минималне плате повећаће трошкове производње, што ће неминовно утицати на даљњи раст цијена.

Гориво је већ поскупјело, а најављено је ново повећање. Млинари такође не искључују могућност раста цијена брашна.

"Врећа од 25 kg брашна тип 500 тренутно кошта око 22,50 КМ. Ако гориво и струја додатно поскупе, ни цијена брашна неће остати иста", наводе млинари.

Због ситуације на свјетском тржишту очекује се и раст цијена кафе, какаа и свих производа који их садрже. Проблем су и љешњаци, чија цијена расте, па ће и чоколаде и остали производи који их користе вјероватно поскупјети.

Перадари најављују да ће цијена јаја порасти за 10 до 12%.

Предраг Миличић, директор Агрекса и предсједник Заједнице перадара РС-а, каже да су разлози тржишна кретања и раст производних трошкова.

"Цијене ће порасти за око 25 до 30 фенинга на 10 јаја, што је повећање од око 12%", изјавио је Миличић, додајући да се након тога може очекивати још један скок цијена, али за сада није познато колики.

БиХ, према његовим ријечима, тренутно има најповољније цијене јаја у региону – од 3,50 до 3,70 КМ за 10 комада, док се у акцијама могу наћи и испод три марке.

(Тузлански.ба)

