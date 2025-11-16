Logo
Ана Ивановић луповала по кафани

Курир

16.11.2025

12:00

0
Ана Ивановић луповала по кафани

Ана Ивановић одлучила је да претходне ноћи посјети једну од кафана у српској престоници како би са својим пријатељима уживала у проводу, ићу и пићу.

Ово је први пут да су је медији видели на неком јавном месту након развода од Бастијана Швајнштајгера након девет година брака.

Како преносе домаћи медији она је била лијепо расположена, а када је пјевач Стеван Анђелковић започео пјесму "Смијехом страх покријем увијек" изјавио је да је то пјесма за несрећне и бивше љубави, а Ана је одмах устала са столице и почела да пјева и игра.

Она је за излазак у провод одабрала елегантну тегет хаљину, а косу је везала у пунђу док је на ушима носила минђуше од бијелог злата. Као ни са стајлингом тако и са шминком није претеривала па је била минимално нашминкана.

Провод је касно до касно у ноћ, а Ана је била весела током читаве ноћи.

Ана Ивановић

kafana

