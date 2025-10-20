Ана и Бастијан се први пут састали послије развода: Овако је прошао сусрет

Извор:
О разводу Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера и даље бруји свијет. Додуше, мало се прашина спустила, али је та тема и даље интересантна. И док бивша тенисерка и фудбалер живе новим животом, детаљи њиховог односа испливавају на површину.
Доскорашњи супружници недавно су се први пут видели после развода.
Повод је био рјешавање породичних ситуација.
"Ствари међу њима се полако враћају у нормалу. Бар што се комуникације тиче. Ана и Бастијан су се видјели прије три недјеље, поразговарали о породичним стварима и све је прошло у најбољем реду", каже извор додаје:
"Аферу, скандале и све што је пратило њихов растанак нису коментарисали, већ су рјешавали ситуације које се тичу живота и будућности. Он се иселио из стана и наставио са својим животом на другој локацији, а Ана је у некретнини у којој је Бастијан живео као младић. Али то све није важно колико чињеница да су њих двоје успјели да пронађу заједнички језик након турбулентног периода", завршава извор близак породици Ивановић.
Ана и Бастијан су годинама важили за један од најскладнијих јавних парова и због тога су многи били изненађени када су прочитали вијест о њиховом растанку, пише Курир.
