Google чини огласе у претрази д‌јелимично неизбјежним

20.10.2025

21:21

Google чини огласе у претрази д‌јелимично неизбјежним

Компанија Google мијења начин приказивања спонзорисаних резултата у претрази. Текстуални огласи биће груписани у секцију "Sponsored results" на врху странице, са максимално четири огласа по групи.

Када скролујете испод, можете кликнути дугме да сакријете све спонзорисане резултате.

Google тврди да "нови дизајн олакшава навигацију врха странице".

Секција са спонзорисаним огласима може се појавити изнад или испод АИ-генерисаног сажетка, а додатна секција се појављује и на дну странице и може се сакрити тек након што је видите.

Нови дизајн се тренутно имплементира глобално на мобилним и десктоп платформама, преноси "PCpress".

