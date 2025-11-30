Logo
Рубио: Састанак био веома продуктиван

Извор:

Агенције

30.11.2025

21:50

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Састанак између америчких и украјинских званичника на Флориди био је веома продуктиван, али се још ради на окончању рата, рекао је амерички државни секретар Марко Рубио.

"Постоји много покретних дијелова и очигледно је да је у ово укључена још једна страна која ће морати да буде дио једначине, а то ће бити настављено касније ове седмице, када /специјални амерички изасланик Стивен/ Виткоф отпутује у Москву", рекао је Рубио новинарима.

Он је додао да су САД биле у контакту на различитим нивоима са руском страном и да Вашингтон прилично добро разумије ставове Москве.

Марко Рубио

Русија

Украјина

