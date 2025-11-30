Рубио: Састанак био веома продуктиван

Извор:
Агенције
30.11.2025
21:50
Коментари:0
Састанак између америчких и украјинских званичника на Флориди био је веома продуктиван, али се још ради на окончању рата, рекао је амерички државни секретар Марко Рубио.
"Постоји много покретних дијелова и очигледно је да је у ово укључена још једна страна која ће морати да буде дио једначине, а то ће бити настављено касније ове седмице, када /специјални амерички изасланик Стивен/ Виткоф отпутује у Москву", рекао је Рубио новинарима.
Он је додао да су САД биле у контакту на различитим нивоима са руском страном и да Вашингтон прилично добро разумије ставове Москве.
Најновије
Најчитаније
22
13
21
54
21
50
21
47
21
40
Тренутно на програму