Путин разговарао са Лукашенком у Санкт Петербургу

Извор:

СРНА

21.12.2025

15:11

Путин разговарао са Лукашенком у Санкт Петербургу

Руски предсједник Владимир Путин рекао је у разговору са бјелоруским предсједником Александром Лукашенком у Санкт Петербургу да Минск и Москва одлично сарађују.

Путин је истакао да Русија и Бјелорусија немају неријешених питања која захтијевају пажњу предсједника.

"Владе Русије и Бјелорусије блиско сарађују", истакао је Путин и захвалио Лукашенку због његове високе оцјене односа двије земље.

Лукашенко је рекао да двије земље остварују напредак у примјени договорених споразума, који покривају области од војне индустрије и одбране до економске сарадње.

Два предсједника разговарала су уочи самита Евроазијске економске уније, који се одржава данас.

Шефови држава и влада Заједнице независних држава сутра ће се састати на неформалном самиту у Санкт Петербургу, на западу Русије.

Владимир Путин

Александар Лукашенко

