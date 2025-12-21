Logo
Large banner

Након 400 година обустављена достава писама

Извор:

Агенције

21.12.2025

14:32

Коментари:

0
Након 400 година обустављена достава писама

Данска пошта објавила је данас да ће 30. децембра обавити посљедњу доставу писама која је током посљедњих 25 година опала за више од 90 одсто, чиме се окончава више од 400 година дуга традиција.

"ПостНорд", компанија која је настала спајањем шведске и данске поште 2009. године, саопштила је раније да ће отказати 1.500 радних мјеста у Данској и уклонити 1.500 поштанских кутија, с обзиром на то да је потражња за писмима драстично опала, док онлајн куповина наставља да расте.

"Били смо данска пошта 400 година, и зато је ово тешка одлука, али Данска је постала све дигиталнија, што значи да данас готово да и нема писама", рекао је замјеник извршног директора "ПостНорд" Данска Ким Петерсен.

Ова компанија, која ће и даље достављати писма у Шведској, нагласила је да ће у Данској умјесто ње доставу преузети компанија "Дао", која већ врши доставу писама и која планира да прошири своје услуге од 1. јануара.

Међутим, истраживања показују да међу младима долази до поновног пораста писања писама.

Кућа из огласа

Србија

Александар продаје кућу са огромним плацем за 50.000 КМ

Истраживање "Даоа" показало је да особе доби између 18 и 34 године шаљу два до три пута више писама него друге старосне групе, а истраживач трендова "Мадс Арлиен-Соборг" вјерује да се млади окрећу писању писама као "противтежи дигиталној преоптерећености".

Према данском закону, мора да постоји могућност слања писама, што значи да би, ако "Дао" одлучи да обустави доставу, Влада била обавезна да именује другу компанију за тај задатак.

Закон о дигиталном идентитету, МитИД, користи се за све - од онлајн банкарства до заказивања прегледа код доктора, а већина званичних комуникација се шаље путем дигиталне поште умјесто обичном поштом.

Тренутно је 97 одсто Данске популације старије од 15 година регистровано у МитИД, док је само пет одсто одлучило да се одрекне дигиталне поште.

Подијели:

Тагови:

pisma

Danska

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кућа из огласа

Србија

Александар продаје кућу са огромним плацем за 50.000 КМ

3 ч

0
"Паркирао" BMW у кинеску продавницу

Хроника

"Паркирао" BMW у кинеску продавницу

3 ч

0
Стиже хаос: Oвог датума креће смрзавање

Србија

Стиже хаос: Oвог датума креће смрзавање

3 ч

0
Лада Азимут

Ауто-мото

Стиже нова Лада и изгледа моћно - ово је могућа цијена

3 ч

0

Више из рубрике

Макрон жели дијалог са Путином

Свијет

Макрон жели дијалог са Путином

4 ч

0
"Тањир испразни или казну плати": Ресторани увели строга правила

Свијет

"Тањир испразни или казну плати": Ресторани увели строга правила

4 ч

0
Наручио поклоне за празнике онлајн, а кад је отворио пакет услиједио је шок

Свијет

Наручио поклоне за празнике онлајн, а кад је отворио пакет услиједио је шок

4 ч

0
Драма на небу: Авион почео да пада, виђена ватра на крилу

Свијет

Драма на небу: Авион почео да пада, виђена ватра на крилу

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

57

Путнике од 2026. очекују још дужа задржавања на границама

17

49

Од Дервиша до Обилићева, Бањалучани ујединили срца: Сакупљено скоро 15.000 КМ на "Крофнама из блока"

17

44

Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

17

42

Двије особе погинуле на ауто-путу

17

27

Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner