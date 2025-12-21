Након 400 година обустављена достава писама

Извор:
21.12.2025
14:32
Данска пошта објавила је данас да ће 30. децембра обавити посљедњу доставу писама која је током посљедњих 25 година опала за више од 90 одсто, чиме се окончава више од 400 година дуга традиција.
"ПостНорд", компанија која је настала спајањем шведске и данске поште 2009. године, саопштила је раније да ће отказати 1.500 радних мјеста у Данској и уклонити 1.500 поштанских кутија, с обзиром на то да је потражња за писмима драстично опала, док онлајн куповина наставља да расте.
"Били смо данска пошта 400 година, и зато је ово тешка одлука, али Данска је постала све дигиталнија, што значи да данас готово да и нема писама", рекао је замјеник извршног директора "ПостНорд" Данска Ким Петерсен.
Ова компанија, која ће и даље достављати писма у Шведској, нагласила је да ће у Данској умјесто ње доставу преузети компанија "Дао", која већ врши доставу писама и која планира да прошири своје услуге од 1. јануара.
Међутим, истраживања показују да међу младима долази до поновног пораста писања писама.
Истраживање "Даоа" показало је да особе доби између 18 и 34 године шаљу два до три пута више писама него друге старосне групе, а истраживач трендова "Мадс Арлиен-Соборг" вјерује да се млади окрећу писању писама као "противтежи дигиталној преоптерећености".
Према данском закону, мора да постоји могућност слања писама, што значи да би, ако "Дао" одлучи да обустави доставу, Влада била обавезна да именује другу компанију за тај задатак.
Закон о дигиталном идентитету, МитИД, користи се за све - од онлајн банкарства до заказивања прегледа код доктора, а већина званичних комуникација се шаље путем дигиталне поште умјесто обичном поштом.
Тренутно је 97 одсто Данске популације старије од 15 година регистровано у МитИД, док је само пет одсто одлучило да се одрекне дигиталне поште.
