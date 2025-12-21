Logo
Драма на небу: Авион почео да пада, виђена ватра на крилу
Авион Ер Франса АФ7562 који је саобраћао између аеродрома Орли у Паризу и Ајача преусмјерен је ка Лиону, након нешто више од 35 минута лета, због техничког проблема.

Авио-компанија је саопштила да се проблем односио на авион типа Ербас А320, не наводећи детаље, преноси телевизија "БФМ".

Авион нагло почео да пада?

"Одлука је донијета у складу са процедурама произвођача, правилима компаније и примјеном принципа предострожности", навела је авио-компанија.

Ер Франс није изнио детаље о тачној природи техничког проблема, међутим, поједини путници, како су објавили “Корс-матан” и РТЛ, изјавили су да се појавила ватра у предјелу једног крила авиона, као и да је дошло до наглог губитка брзине Ербаса А320.

"У једном тренутку авион је нагло почео да пада. Све се упалило, дугмад су свијетлила, све је треперило. Један човјек је узео своју дјецу у наручје јер су помислили да ће се авион срушити", испричала је за РТЛ Кристел, једна од путница на лету Париз-Ајачо.

Висци и паника у кабини

Позивајући се на свједочења путника, “Корс-матан” је објавио да је у авиону било прилично узнемирујуће, много вриске, доста панике и да је особље било видно напето иако у инциденту није било повријеђених.

Према наводима Ер Франса, авион је нормално слетио у 18.25 часова на аеродром у Лиону.

Путници су потом у 21.45 часова укрцани у други авион за Бастију, одакле су аутобусима превезени до Ајача.

