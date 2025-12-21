Logo
Large banner

Направио потпуни хаос: Возач пежоа ''згртао'' паркирана аута

Извор:

СРНА

21.12.2025

12:20

Коментари:

0
Направио потпуни хаос: Возач пежоа ''згртао'' паркирана аута

Возач аутомобила "пежо" ударио је у Бијељини четири паркирана возила и нанио материјалну штету, речено је Срни у бијељинског Полицијској управи.

Возилом "пежо" управљало је лице П. Ц. П. које је ноћас у Улици Српске добровољачке гарде ударило у аутомобиле марке "ауди", "мерцедес", "сеат и "рено", кажу у полицији.

Саобраћајна незгода догодила се око 1.20 часова, а увиђај су извршили припадници Полицијске странице за безбједност саобраћаја Бијељина.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Бијељина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Младић прикован за кревет, мора на лијечење или ће бити фатално

Република Српска

Младић прикован за кревет, мора на лијечење или ће бити фатално

1 ч

0
Владимир Путин

Свијет

Ово је 5 кључних предвиђања Владимира Путина за 2026.

1 ч

0
Ужас: Пронађени дијелови људског тијела, сумња се на једно

Хроника

Ужас: Пронађени дијелови људског тијела, сумња се на једно

2 ч

0
Захарова позвала Европу да се уразуми: Дај Боже да престану сами себе да уништавају

Свијет

Захарова позвала Европу да се уразуми: Дај Боже да престану сами себе да уништавају

2 ч

0

Више из рубрике

Ужас: Пронађени дијелови људског тијела, сумња се на једно

Хроника

Ужас: Пронађени дијелови људског тијела, сумња се на једно

2 ч

0
Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила

Хроника

Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила

2 ч

0
Ловокрадице починиле масакр: Полиција одузела свиње и пушке

Хроника

Ловокрадице починиле масакр: Полиција одузела свиње и пушке

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Градишка: Пријавио да су му украдени точкови са поршеа - завршио у лисицама

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

12

Стиже нова Лада и изгледа моћно - ово је могућа цијена

14

07

Хитно се огласиле и банке због информације да мијењају само 100 евра

14

01

Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

13

59

Банке уводе ново правило: Укидају се накнаде за одржавање рачуна

13

50

Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner