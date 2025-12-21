Направио потпуни хаос: Возач пежоа ''згртао'' паркирана аута

Извор:
21.12.2025
Возач аутомобила "пежо" ударио је у Бијељини четири паркирана возила и нанио материјалну штету, речено је Срни у бијељинског Полицијској управи.
Возилом "пежо" управљало је лице П. Ц. П. које је ноћас у Улици Српске добровољачке гарде ударило у аутомобиле марке "ауди", "мерцедес", "сеат и "рено", кажу у полицији.
Саобраћајна незгода догодила се око 1.20 часова, а увиђај су извршили припадници Полицијске странице за безбједност саобраћаја Бијељина.
