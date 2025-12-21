Logo
Захарова позвала Европу да се уразуми: Дај Боже да престану сами себе да уништавају

Sputnjik

21.12.2025

12:05

Захарова позвала Европу да се уразуми: Дај Боже да престану сами себе да уништавају
Фото: Танјуг/АП

Званична представница Министарства спољних послова Русије Марија Захарова позвала је Европу да се уразуми и престане да "сама себе уништава", упозоривши да би, усљед "безумне подршке Кијеву и одустајања од куповине руских енергената", Европљани могли да остану чак и без празника.

Коментаришући извештаје о томе да су, због политичке одлуке Брисела и низа европских престоница да се одрекну руских енергената и пређу на режим строге штедње, отказане празничне манифестације и традиционална празнична расвета, Захарова је навела да је у Берлину "под знаком питања било новогодишње славље код Бранденбуршке капије - догађај на отвореном са живом музиком и ватрометом, на који су долазили људи из цијеле Европе".

"Такође је објављено да се, први пут у посљедњих неколико деценија, због мјера штедње које су донијели берлински законодавци, у потпуности одустало од божићне расвјете на булевару Курфирстендам, једној од највећих улица у Берлину", додала је она.

Несрећа на Купресу

Хроника

Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила

Да ли су Нијемци прије само неколико година могли да замисле да ће безумна политика бриселског ЕУ апарата и водећих европских престоница, усмјерена на подршку кијевском режиму и одустајању од поузданих руских енергената, довести децембарске празнике на ивицу краха? - написала је Захарова на свом Телеграм каналу.

Истовремено, Захарова је истакла да ће се празници ипак одржати искључиво захваљујући жељи и заједничким напорима обичних грађана и одговорне пословне заједнице, јер би у супротном "њемачка престоница крајем децембра морала да буде у потпуном мраку".

"За прославу код Бранденбуршке капије заједничким снагама пронађен је и плаћен нови извођач радова, а за сијалице на Курфирстендаму новац су прикупљали чак и пензионери. За сада изгледа да се скупило довољно - Божић ће се прославити - додала је Захарова. То што је за Божић ипак било довољно - улива наду. Дај Боже да се уразуме и престану сами себе да уништавају", закључила је руска дипломата, преноси Спутњик.

