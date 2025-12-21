Logo
Стефановић: Поносан сам на тим, заслужена побједа

АТВ

21.12.2025

11:58

Ненад Стефановић
Фото: Уступљена фотографија

Кошаркаши Игокее прекинули су серију од седам узастопних пораза савладавши ФМП у Железнику резултатом 85:69 у 11. колу АБА лиге.

Ахмад Рори убацио је 22 поена за Игокеу, а на другој страни Радосављевић и Барна убацили су по 17.

За Игокеу је то била пета побједа у девет одиграних утакмица у АБА лиги, а тренер Ненад Стефановић био је задовољан приказаним издањем у Железнику.

Игокеа - ФМП
"Честитао бих мојим момцима на потпуно заслуженој побједи. Мислим да смо од почетка увели утакмицу у ритам који нама одговара. ФМП је прва екипа у лиги, ако се не варам, по броју офанзивних скокова, а на овој утакмици су у другом полувремену имали само два скока у нападу. Натјерали смо их на 22 изгубљене лопте, што нам је био и циљ. Потпуна контрола, а ја нисам сигуран од када је тренер Никитовић овдје да ФМП на некој утакмици није постигао 70 поена. Јако сам поносан на мој тим“, рекао је Стефановић.

Игокеу већ у уторак очекује нови испит у такмичењу "WINLINE Basket cup” а ривал им је Зенит у Санкт Петербургу.

КК Игокеа

FMP

