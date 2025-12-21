Лоша партија Јокића: Србин ипак најбољи у катастрофи Денвера

Извор:
Агенције
21.12.2025
08:21
Коментари:0
Кошаркаши Денвер Нагетса убједљиво су поражени од Хјустон Рокетса резултатом 115:101 у суботу увече.
Српски кошаркаш Никола Јокић одиграо је "лошу" партију, био је непрепознатљив и поготово у првом полувремену (док је резултат био егал) срљао из грешке у грешку.
Друштво
Родитељи, вежите данас дјецу
Брзо је ушао у проблем са личним грешкама и умало био искључен због 6 фаулова... Његов тренер Дејвид Аделман је због двије техничке грешке и протестовања око суђења и био искључен...
Јокић је утакмицу завршио са 25 поена, али тек 9/20 из игре... Имао је и 7 скокова, 5 асистенција и 5 изгубљених лопти као и 5 личних грешака и +/- му је био -20.
Денвер Нагетси су, попут Николе Јокића, лоше почели утакмицу и допустили Шенгуну и саирачима да се разиграју и отворе са 10:2.
Јокић је покушавао асистенцијама да разигра саиграче, али је Џонсон промашио полагање у контри 1 на 0, што је некако тргло домаћи тим који се враћа у живот на 12:10 и тјера госте на тајм-аут.
Јокићеви први поени ускоро и стижу, а онда и преокрет Нагетса 18:17 након коша српског центра, али проблеми ће тек стићи.
Друштво
Данас најкраћи дан у години: Када тачно почиње зима
Јокић је на скоку направио два фаула и због тога је тренер Аделман побјеснио и добио техничку грешку, а све то је искористио Рид Шепард са три везане тројке и он враћа Хјустону предност од 26:23.
Ипак су Валанчијунас, Џонс, Мареј и остали били на висини задатка и Нагетси добијају квартал са 29:23.
Нова четвртина и нови проблеми. Денвер је убацио само 16 поена за 12 минута кошарке, а Јокић је успио да направи још један фаул, умало је имао и четири личне, али је Шенгун направио грешку и досуђена му је лична у нападу иако је мало недостајало да буде другачије.
Чак се Хјустон и жалио, али челенџ је био неуспјешан. Џош Окоги и Кевин Дурент креирали су серију 11:0 и Хјустон Рокетси на полувремену имају 53:45, а тај дио меча обиљежило је "монструозно" закуцавање Алперена Шенгуна.
У трећој четвртини се нисмо нагледали добре кошарке, а послије само неколико минута услиједила је права катастрофа за Денвер. Јокић јесте добро почео, али је убрзо направио четврти фаул и морао напоље...
Свијет
Лавров о санкцијама Русији: За сваку акцију постоји реакција
Нагетси су имали двоцифрен заостатак, а Јокић 17 поена и 7 скокова уз 4 изгубљене и 4 личне грешке...
Ништа корисно нисмо видјели од Денвера, док је Хјустон утабао пут ка још једној побједи захваљујући сјајном Кевину Дуренту који је имао 31 поен, 6 скокова и 5 асистенција, док је феноменални Рид Шепард убацио 28, уз 5 асистенција, а Џабари Смит имао је дабл-дабл учинак од 20 поена и 10 скокова.
Што се тиче играча Денвера, Јокић је имао 25 поена, Џамал Мареј 16, Брус Браун је имао дабл-дабл од 12 поена и 10 скокова, а Валанчијунас 10 поена.
Денвер је водио само једном и то у првој четвртини, а Хјустон је имао и преко 20 поена предности у једном тренутку.
Најновије
Најчитаније
09
50
09
46
09
41
09
29
09
22
Тренутно на програму