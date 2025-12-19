Logo
Денвер нанизао шесту побједу, Јокић се новим трипл-даблом приближио Оскару Робертсону

Денвер нанизао шесту побједу, Јокић се новим трипл-даблом приближио Оскару Робертсону
Фото: Tanjug/AP/David Zalubowski

Кошаркаши Денвера побиједили су на свом терену екипу Орланда резултатом 126:115 (25:32, 43:22, 31:31, 27:30) у мечу НБА лиге, уз трипл-дабл учинак Николе Јокића.

Нагетси су пред својим навијачима у "Бол арени" нанизали шесту побједу у НБА лиги и само им још једна недостаје да изједначе свој најдужи тријумфални низ из ове сезоне.

До нове побједе Денвер је морао тежим путем јер није добро отворио утакмицу. Дозволио је ривалу да већ у финишу прве четвртине стекне двоцифрену предност, да би се почетком другог квартала суочио и са највећим заостатком од 14 поена - 33:47.

Ипак, брзо су се Нагетси уозбиљили и заиграли атомску кошарку. Почели су да погађају из свих позиција као на траци. До одласка на велики одмор убацили су још 35 поена, а Орландо свели на свега седам. Минус 14 експресно су претворили у плус 14 - 68:54.

Сенгун Јокић

Кошарка

Јокић брутално одговорио Атаману, Денвер славио у продужетку

Испоставило се да је та секвенца дефинитивно преломила меч у корист Нагетса јер Орландо у другом полувремену није имао снаге да озбиљније запрети преокретом. Денвер је рутински држао ривала на безбједној удаљености, а разлика је у једном тренутку износила и 21 поен.

Са 23 поена, 13 асистенција и 11 скокова, Никола Јокић је забиљежио 177. трипл-дабл учинак у каријери. Још само четири му недостају да сустигне легендарног Оскара Робертсона, другог на вечној листи.

Српски репрезентативац је на паркету провео 38 минута, а за то вријеме је погодио 10 шутева из 17 покушаја - 0/2 за три и 10/15 за два поена. Са линије пенала само једном је промашио - 3/4.

Расположен је био и Џамал Мари који је убацио 32 поена, уз три асистенције и два скока. Камерон Џонсон се зауставио на 19, Тим Хардавеј Млађи на 12, а Брус Браун на 11 поена. Двоцифрен је био и Литванац Јонас Валанчјунас са 10.

Међу играчима Орланда истакли су се Пауло Банкеро и Вендел Картер са по 26 постигнутих поена. Банкеро је са 16 скокова и 10 асистенција употпунио трипл-дабл учинак. Ентони Блек је убацио 22, а Џет Хауард 12 поена. Бивши кошаркаш Меге Гога Битадзе окончао је утакмицу са шест поена, четири скока и једном асистенцијом.

После 20. побједе у сезони Денвер је други на табели Западне конференције, док је Орландо седми на Истоку са учинком 15-12.

