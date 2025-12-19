Хороскоп за петак: Мирнији улазак у викенд

Извор:
Индекс
19.12.2025
07:59
Коментари:0
Ево шта звијезде имају да предвиђају за петак, 19. децембар 2025. године.
Ован
Посао: Петак доноси добар замах и осјећај да се ствари коначно покрећу. Ако имате рок, можете га данас затворити без много драме, али под условом да не покушавате да све урадите сами. Будите јасни у комуникацији, али не превише оштри.
Љубав: Потреба за искреношћу и топлином је наглашена у везама. Тензије у вези се смирују ако престанете да доказујете ко је у праву. Самци могу доживети брз, лијеп клик са особом која одговара њиховој енергији.
Здравље: Вишак енергије тражи излаз. Шетња и мало истезања, посебно за врат и рамена, помаже.
Бик
Посао: Дан је стабилан и погодан за завршавање задатака, контролу трошкова и планирање за сљедећу недјељу. Уколико се појави додатни задатак, рјешавате га мирно и без панике, што другима даје осјећај сигурности.
Љубав: Енергија љубави је мирна и њежна.
Друштво
Никољдан је више од празника: Симбол бриге, заједништва и идентитета у српској традицији
У вези вас повезују ситнице, заједнички оброк, тиха подршка, договор без напетости. Слободни могу осјетити привлачност према особи која дјелује поуздано и топло.
Здравље: Пазите на исхрану и слаткише. Тијело ће добро реаговати на лакше оброке и више воде.
Близанци
Посао: Петак је брз, пун порука и мањих промјена у вашем плану. У свом сте елементу, али пазите да се не ометете. Ако данас организујете своју листу приоритета, до поподнева ћете осјетити велико олакшање.
Љубав: У љубави је наглашена комуникација. У вези помаже отворено говорење, али без сарказма. Самци могу добити поруку која иницира дружење, можда чак и спонтани састанак.
Здравље: Могућа је ментална напетост. Паузе без екрана и мирније вече су најбољи избор.
Рак
Посао: Данас је важно да не носите туђе емоције и туђе обавезе. Ако поставите јасне границе, петак може бити мирнији него што очекујете. Добар дан за окончање и склапање договора који ће вам олакшати сљедећу недјељу.
Љубав: Ствари се смирују у љубави. Осјећај сигурности се враћа у везу кроз топлу комуникацију. Самци могу осјетити да им неко пажљиво прилази, без притиска.
Здравље: Може бити присутан осјетљив стомак и умор. Топла храна и ранији сан помажу.
Лав
Посао: Петак вам даје шансу да заблистате, али на паметан начин. Ако се укаже прилика да говорите, презентујете или водите, искористите је. Само пазите да се не упустите у такмичење са колегама.
Љубав: У љубави је наглашена потреба за пажњом. У вези помаже више њежности, а мање поноса. Слободни људи привлаче пажњу, а неко би могао бити охрабрен да направи први корак.
Здравље: Енергија је добра, али је лако претјерати. Уведите паузу и одмор.
Дјевица
Посао: Ово је одличан дан за завршавање послова, провјеру детаља и сређивање свега што је остало „неријешено“. Неко може рачунати на вас више него што је фер, зато будите јасни гдје су ваше границе.
Љубав: Практична подршка је важна у везама.
Свијет
Како је Брајан Волш реаговао на пресуду доживотног затвора
У вези се блискост јача кроз ситнице, а самци могу упознати некога кроз рутину, посао или свакодневне обавезе.
Здравље: Стрес се лако може пренијети на варење. Лагани оброци и шетња послије посла су добар избор.
Вага
Посао: Данас сте добри у сарадњи и компромису. Ако треба да ријешите неки неспоразум, најбољи сте у томе. Добар дан за креативне задатке и завршавање ствари без превише притиска.
Љубав: Енергија љубави је нежна, а односи се могу побољшати малим гестом пажње. Слободни могу добити комплимент или поруку која дјелује једноставно, али је веома пријатна.
Здравље: Ваш врат и леђа могу бити осјетљиви. Пазите на држање и правите паузе од сједења.
Шкорпија
Посао: Фокус је јак и данас можете ријешити тешку ствар без много буке. Ако постоји нешто што треба разјаснити, петак је добар дан да се подвуче цртица или донесе одлука.
Љубав: У љубави се наглашава искреност. У вези се може покренути тема која доноси олакшање. Слободне привлаче људи који желе дубину, а не површан разговор.
Здравље: Потребан вам је мир. Избјегавајте превише стресне разговоре и остајање будним до касно.
Стријелац
Посао: Дан је добар за прављење договора, планова и „заокруживање“ недјеље. Ако треба да убједите некога или покренете идеју, данас имате добар учинак. Пазите да не прескочите детаље.
Љубав: У љубави су потребни спонтаност и смијех. Заједнички план за викенд помаже у вези. Слободни се лако повезују са људима, посебно у опуштеној атмосфери.
Здравље: Енергија је добра, али пазите да не претјерујете са храном и пићем.
Јарац
Посао: Продуктиван петак. Данас можете завршити оно што вас оптерећује и осјетити олакшање. Неко примјећује вашу поузданост, а то може донети конкретне користи, признање или нову одговорност.
Љубав: Мало више топлине помаже у везама. У вези, мали гест вриједи више од великих ријечи. Слободне привлаче стабилне, озбиљне особе.
Здравље: Укоченост и умор могу бити наглашени. Истезање и рано спавање су добра идеја.
Водолија
Посао: Данас имате сјајне идеје и способност да брзо пронађете ријешење.
Свијет
Русија послала поруку у 1 сат ујутро док су трајали преговори у Бриселу: Сви ће сносити одговорност
Промјене плана вас не избацују из синхронизације. Добар дан за креативне потезе и разговоре који отварају нове могућности.
Љубав: Љубав захтијева искреност и простор. У вези је добро време за разговор без притиска. Самци могу осјетити привлачност према некоме ко је другачији од њихових уобичајених избора.
Здравље: Ментални умор од претеране стимулације. Шетња и мирно вече помажу.
Риба
Посао: Интуиција вам помаже да осјетите шта је приоритет. Добар дан за креативне задатке и рад са људима, али не преузимајте туђе терете. Најбоље вам иде када идете корак по корак.
Љубав: Њежна енергија у везама. Мир се враћа у везе, а самци могу добити знак који им јасно показује да су некоме важни.
Здравље: Емоционална осјетљивост је појачана. Мир, музика и одмор су вам посебно погодни.
(индекс)
Друштво
3 ч0
Ауто-мото
3 ч0
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч0
Занимљивости
20 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
59
10
53
10
36
Тренутно на програму