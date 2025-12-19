Logo
Large banner

Хороскоп за петак: Мирнији улазак у викенд

Извор:

Индекс

19.12.2025

07:59

Коментари:

0
Хороскоп за петак: Мирнији улазак у викенд
Фото: Pixabay

Ево шта звијезде имају да предвиђају за петак, 19. децембар 2025. године.

Ован

Посао: Петак доноси добар замах и осјећај да се ствари коначно покрећу. Ако имате рок, можете га данас затворити без много драме, али под условом да не покушавате да све урадите сами. Будите јасни у комуникацији, али не превише оштри.

Љубав: Потреба за искреношћу и топлином је наглашена у везама. Тензије у вези се смирују ако престанете да доказујете ко је у праву. Самци могу доживети брз, лијеп клик са особом која одговара њиховој енергији.

Здравље: Вишак енергије тражи излаз. Шетња и мало истезања, посебно за врат и рамена, помаже.

Бик

Посао: Дан је стабилан и погодан за завршавање задатака, контролу трошкова и планирање за сљедећу недјељу. Уколико се појави додатни задатак, рјешавате га мирно и без панике, што другима даје осјећај сигурности.

Љубав: Енергија љубави је мирна и њежна.

sveti nikola wikimedia

Друштво

Никољдан је више од празника: Симбол бриге, заједништва и идентитета у српској традицији

У вези вас повезују ситнице, заједнички оброк, тиха подршка, договор без напетости. Слободни могу осјетити привлачност према особи која дјелује поуздано и топло.

Здравље: Пазите на исхрану и слаткише. Тијело ће добро реаговати на лакше оброке и више воде.

Близанци

Посао: Петак је брз, пун порука и мањих промјена у вашем плану. У свом сте елементу, али пазите да се не ометете. Ако данас организујете своју листу приоритета, до поподнева ћете осјетити велико олакшање.

Љубав: У љубави је наглашена комуникација. У вези помаже отворено говорење, али без сарказма. Самци могу добити поруку која иницира дружење, можда чак и спонтани састанак.

Здравље: Могућа је ментална напетост. Паузе без екрана и мирније вече су најбољи избор.

Рак

Посао: Данас је важно да не носите туђе емоције и туђе обавезе. Ако поставите јасне границе, петак може бити мирнији него што очекујете. Добар дан за окончање и склапање договора који ће вам олакшати сљедећу недјељу.

Љубав: Ствари се смирују у љубави. Осјећај сигурности се враћа у везу кроз топлу комуникацију. Самци могу осјетити да им неко пажљиво прилази, без притиска.

Здравље: Може бити присутан осјетљив стомак и умор. Топла храна и ранији сан помажу.

Лав

Посао: Петак вам даје шансу да заблистате, али на паметан начин. Ако се укаже прилика да говорите, презентујете или водите, искористите је. Само пазите да се не упустите у такмичење са колегама.

Љубав: У љубави је наглашена потреба за пажњом. У вези помаже више њежности, а мање поноса. Слободни људи привлаче пажњу, а неко би могао бити охрабрен да направи први корак.

Здравље: Енергија је добра, али је лако претјерати. Уведите паузу и одмор.

Дјевица

Посао: Ово је одличан дан за завршавање послова, провјеру детаља и сређивање свега што је остало „неријешено“. Неко може рачунати на вас више него што је фер, зато будите јасни гдје су ваше границе.

Љубав: Практична подршка је важна у везама.

Брајан Волш-15122025

Свијет

Како је Брајан Волш реаговао на пресуду доживотног затвора

У вези се блискост јача кроз ситнице, а самци могу упознати некога кроз рутину, посао или свакодневне обавезе.

Здравље: Стрес се лако може пренијети на варење. Лагани оброци и шетња послије посла су добар избор.

Вага

Посао: Данас сте добри у сарадњи и компромису. Ако треба да ријешите неки неспоразум, најбољи сте у томе. Добар дан за креативне задатке и завршавање ствари без превише притиска.

Љубав: Енергија љубави је нежна, а односи се могу побољшати малим гестом пажње. Слободни могу добити комплимент или поруку која дјелује једноставно, али је веома пријатна.

Здравље: Ваш врат и леђа могу бити осјетљиви. Пазите на држање и правите паузе од сједења.

Шкорпија

Посао: Фокус је јак и данас можете ријешити тешку ствар без много буке. Ако постоји нешто што треба разјаснити, петак је добар дан да се подвуче цртица или донесе одлука.

Љубав: У љубави се наглашава искреност. У вези се може покренути тема која доноси олакшање. Слободне привлаче људи који желе дубину, а не површан разговор.

Здравље: Потребан вам је мир. Избјегавајте превише стресне разговоре и остајање будним до касно.

Стријелац

Посао: Дан је добар за прављење договора, планова и „заокруживање“ недјеље. Ако треба да убједите некога или покренете идеју, данас имате добар учинак. Пазите да не прескочите детаље.

Љубав: У љубави су потребни спонтаност и смијех. Заједнички план за викенд помаже у вези. Слободни се лако повезују са људима, посебно у опуштеној атмосфери.

Здравље: Енергија је добра, али пазите да не претјерујете са храном и пићем.

Јарац

Посао: Продуктиван петак. Данас можете завршити оно што вас оптерећује и осјетити олакшање. Неко примјећује вашу поузданост, а то може донети конкретне користи, признање или нову одговорност.

Љубав: Мало више топлине помаже у везама. У вези, мали гест вриједи више од великих ријечи. Слободне привлаче стабилне, озбиљне особе.

Здравље: Укоченост и умор могу бити наглашени. Истезање и рано спавање су добра идеја.

Водолија

Посао: Данас имате сјајне идеје и способност да брзо пронађете ријешење.

Moskva Kremlj

Свијет

Русија послала поруку у 1 сат ујутро док су трајали преговори у Бриселу: Сви ће сносити одговорност

Промјене плана вас не избацују из синхронизације. Добар дан за креативне потезе и разговоре који отварају нове могућности.

Љубав: Љубав захтијева искреност и простор. У вези је добро време за разговор без притиска. Самци могу осјетити привлачност према некоме ко је другачији од њихових уобичајених избора.

Здравље: Ментални умор од претеране стимулације. Шетња и мирно вече помажу.

Риба

Посао: Интуиција вам помаже да осјетите шта је приоритет. Добар дан за креативне задатке и рад са људима, али не преузимајте туђе терете. Најбоље вам иде када идете корак по корак.

Љубав: Њежна енергија у везама. Мир се враћа у везе, а самци могу добити знак који им јасно показује да су некоме важни.

Здравље: Емоционална осјетљивост је појачана. Мир, музика и одмор су вам посебно погодни.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

zvijezde

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Возачи пажљиво! Могућа поледица и одрони

Друштво

Возачи пажљиво! Могућа поледица и одрони

3 ч

0
Да вас мраз не затекне неспремне: Како правилно очистити стакла и избјећи грешку која вас може скупо коштати

Ауто-мото

Да вас мраз не затекне неспремне: Како правилно очистити стакла и избјећи грешку која вас може скупо коштати

3 ч

0
С лијева на десно, премијерка Данске Мете Фредериксен, предсједник Европског савјета Антонио Коста и предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен учествују на конференцији за медије на самиту ЕУ у Бриселу

Свијет

Украјини кредит умјесто замрзнуте руске имовине

3 ч

0
Беба дијете

Друштво

Српскa богатија за 15 беба: Највише их је рођено у овом граду

3 ч

0

Више из рубрике

Данас се сади божићна пшеница, а ево и зашто

Занимљивости

Данас се сади божићна пшеница, а ево и зашто

20 ч

0
Најпаметнији се рађају у ова два мјесеца у години

Занимљивости

Најпаметнији се рађају у ова два мјесеца у години

1 д

0
Horoskop

Занимљивости

Ово су најмарљивији хороскопски знакови: Остављају утисак поузданих и вриједних радника

1 д

0
Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

Занимљивости

Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Стравична несрећа у БиХ: Погинуо возач камиона

11

08

Додик честитао Никољдан

10

59

Одрадио је фантастичан посао за свој народ: Амерички новинар високо оцијенио заслуге Путина

10

53

По поријеклу Словенка, а у души Српкиња: "Бирала сам оно најчистије у мени"

10

36

Почела годишња конференција Владимира Путина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner