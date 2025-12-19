Да вас мраз не затекне неспремне: Како правилно очистити стакла и избјећи грешку која вас може скупо коштати

Извор:
Она
19.12.2025
07:39
Коментари:0
Први прави мраз у сезони увијек долази без најаве – и готово увијек затекне возаче неспремне.
Ујутру журите на посао, вјетробран је залеђен, а руке саме посежу за оним што је најближе. Управо тада многи направе грешку која може да доведе до пукотина, трајног оштећења стакла или скупих поправки.
Метеоролози најављују захлађење и такозвани ''руски мраз“, а то значи да ће лед на аутомобилима бити чвршћи, дебљи и упорнији него иначе. Чишћење стакала тада захтјева стрпљење и прави редослијед потеза – јер погрешна метода може да нанесе више штете него користи.
Савјети
Овим потезом уништавате мотор
Залеђена стакла нису резервисана само за сњежне дане. Довољно је да температура током ноћи падне испод нуле, а влага из ваздуха се претвара у танак, али тврд слој леда на вјетробрану.
Управо тај ''суви мраз“ је најопаснији јер дјелује безазлено, али је стакло тада изузетно хладно и осјетљиво на нагле промјене температуре.
Поливање врућом или чак топлом водом једна је од најчешћих и најризичнијих грешака. Разлог је такозвани термички шок.
Када врела вода дотакне ледено стакло, долази до наглог ширења спољног слоја, док унутрашњи део остаје хладан и нееластичан. Тај притисак често доводи до ситних пукотина које се касније шире – а у екстремним случајевима и до потпуног пуцања вјетробрана.
Други проблем је поновно замрзавање. На јаком минусу, вода се за неколико секунди поново претвара у лед, додатно погоршавајући ситуацију и отежавајући рад брисача.
Како безбједно уклонити лед са стакала
Постоје једноставни и провјерени начини који не оштећују стакло и не захтјевају скупу опрему.
Једно од најефикаснијих рјешења је мјешавина алкохола и воде. Помјешајте двије трећине алкохола са једном трећином воде, сипајте у боцу са распршивачем и попрскајте залеђено стакло. Алкохол снижава тачку смрзавања и омогућава да се лед брзо разбије и лако уклони.
Алтернатива је раствор соли. Једна кашика соли растворена у двије шоље воде може омекшати лед и олакшати његово скидање. Ову методу користите умјерено и избјегавајте да раствор доспије на лак.
Још један трик који многи користе јесте комбинација алкохола и мало детерџента за судове. Ова мјешавина помаже да се лед брже топи, а стакло остаје неоштећено.
Ауто-мото
Механичар апелује: Не гасите ауто овако, уништавате га
Никада не поливајте стакла врелом водом – ризик од пуцања је веома висок
Користите искључиво пластични стругач и стружите лагано, без јаког притиска
Гријање у аутомобилу укључујте постепено, почевши од млаког ваздуха
Увијек користите зимску течност за прскалице – љетња се може заледи и оштети систем
Анти-ајс спрејеви су безбједни и ефикасни ако се користе према упутству
Превентива је најбоља заштита – заштитна фолија или картон преко вјетробрана увече штеде вријеме ујутру
Залеђене брисаче никада не одвајајте на силу – прво их одледите
Ако можете, паркирајте аутомобил тако да предњи дио гледа ка истоку – јутарње сунце помаже природном одмрзавању
Зимска јутра већ су довољно стресна и без додатних проблема. Правилним чишћењем стакала не само да чувате аутомобил, већ и сопствену безбједност у саобраћају.
Када стигне прави мраз, најважније је успорити и урадити ствари редом. Неколико минута више ујутру може вам уштедјети много новца и нервирања касније.
(Она.рс)
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
5 д0
Ауто-мото
6 д0
Ауто-мото
10 ч0
Ауто-мото
10 ч0
Ауто-мото
15 ч0
Ауто-мото
2 д0
Најновије
Најчитаније
07
59
07
55
07
48
07
46
07
39
Тренутно на програму