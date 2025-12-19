Logo
Да вас мраз не затекне неспремне: Како правилно очистити стакла и избјећи грешку која вас може скупо коштати

Да вас мраз не затекне неспремне: Како правилно очистити стакла и избјећи грешку која вас може скупо коштати
Фото: Pixabay

Први прави мраз у сезони увијек долази без најаве – и готово увијек затекне возаче неспремне.

Ујутру журите на посао, вјетробран је залеђен, а руке саме посежу за оним што је најближе. Управо тада многи направе грешку која може да доведе до пукотина, трајног оштећења стакла или скупих поправки.

Метеоролози најављују захлађење и такозвани ''руски мраз“, а то значи да ће лед на аутомобилима бити чвршћи, дебљи и упорнији него иначе. Чишћење стакала тада захтјева стрпљење и прави редослијед потеза – јер погрешна метода може да нанесе више штете него користи.

Зашто се лед ствара и када нема снијега

Залеђена стакла нису резервисана само за сњежне дане. Довољно је да температура током ноћи падне испод нуле, а влага из ваздуха се претвара у танак, али тврд слој леда на вјетробрану.

Управо тај ''суви мраз“ је најопаснији јер дјелује безазлено, али је стакло тада изузетно хладно и осјетљиво на нагле промјене температуре.

Највећа грешка коју возачи праве

Поливање врућом или чак топлом водом једна је од најчешћих и најризичнијих грешака. Разлог је такозвани термички шок.

Када врела вода дотакне ледено стакло, долази до наглог ширења спољног слоја, док унутрашњи део остаје хладан и нееластичан. Тај притисак често доводи до ситних пукотина које се касније шире – а у екстремним случајевима и до потпуног пуцања вјетробрана.

Други проблем је поновно замрзавање. На јаком минусу, вода се за неколико секунди поново претвара у лед, додатно погоршавајући ситуацију и отежавајући рад брисача.

Како безбједно уклонити лед са стакала

Постоје једноставни и провјерени начини који не оштећују стакло и не захтјевају скупу опрему.

Једно од најефикаснијих рјешења је мјешавина алкохола и воде. Помјешајте двије трећине алкохола са једном трећином воде, сипајте у боцу са распршивачем и попрскајте залеђено стакло. Алкохол снижава тачку смрзавања и омогућава да се лед брзо разбије и лако уклони.

Алтернатива је раствор соли. Једна кашика соли растворена у двије шоље воде може омекшати лед и олакшати његово скидање. Ову методу користите умјерено и избјегавајте да раствор доспије на лак.

Још један трик који многи користе јесте комбинација алкохола и мало детерџента за судове. Ова мјешавина помаже да се лед брже топи, а стакло остаје неоштећено.

Шта препоручују стручњаци за безбједну вожњу

Никада не поливајте стакла врелом водом – ризик од пуцања је веома висок

Користите искључиво пластични стругач и стружите лагано, без јаког притиска

Гријање у аутомобилу укључујте постепено, почевши од млаког ваздуха

Увијек користите зимску течност за прскалице – љетња се може заледи и оштети систем

Анти-ајс спрејеви су безбједни и ефикасни ако се користе према упутству

Превентива је најбоља заштита – заштитна фолија или картон преко вјетробрана увече штеде вријеме ујутру

Залеђене брисаче никада не одвајајте на силу – прво их одледите

Ако можете, паркирајте аутомобил тако да предњи дио гледа ка истоку – јутарње сунце помаже природном одмрзавању

Мало стрпљења значи велику уштеду

Зимска јутра већ су довољно стресна и без додатних проблема. Правилним чишћењем стакала не само да чувате аутомобил, већ и сопствену безбједност у саобраћају.

Када стигне прави мраз, најважније је успорити и урадити ствари редом. Неколико минута више ујутру може вам уштедјети много новца и нервирања касније.

(Она.рс)

