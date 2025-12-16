Волксваген гаси производни погон први пут у историји

Извор:
Агенције
16.12.2025
19:09
Коментари:0
Њемачки аутомобилски гигант Волксваген први пут у својој 88 година дугој историји гаси производни погон у Њемачкој.
Компанија ће 16. децембра обуставити производњу у фабрици у Дрездену, што представља симболичан, али и стратешки значајан тренутак за једну од највећих аутомобилских групација на свијету.
Одлуку је потврдио извршни директор Волксwагена Томас Шефер, истичући да она није донесена лако, али да је са економског аспекта била неопходна, објавио је "Фајненшел Тајмс".
Погон у Дрездену, познат и као "Транспарентна фабрика", отворен је 2002. године и имао је прије свега репрезентативну и технолошку улогу унутар групације.
У њему се првобитно производио луксузни модел Фетон, док је након 2016. године фокус преусмјерен на производњу електричних возила.
Током више од двије деценије рада, у фабрици је произведено око 200.000 возила, што је знатно мање од годишње производње у главном погону Волксвагена у Волфсбургу.
Разлози затварања
Затварање фабрике долази у тренутку када се Волксваген суочава с низом изазова на глобалном тржишту.
Слаба потражња за аутомобилима у Кини и Европи, високи трошкови производње, као и америчке царине додатно су оптеретиле пословање компаније.
Према доступним подацима, Волксваген је на крају трећег квартала 2025. године пријавио нето губитак од око милијарду евра, што представља његов први квартални губитак у посљедњих пет година, преноси "Дојче Веле".
Иако се производња гаси, фабрика у Дрездену неће бити потпуно затворена.
Волксваген планира да простор пренамијени у иновациони и истраживачки центар, у сарадњи с академским и технолошким институцијама, с фокусом на развој области попут вјештачке интелигенције, роботике и микроелектронике.
Шири значај одлуке
Одлука Волксвагена има и снажну симболичку тежину, јер се ради о првом затварању производног погона у Њемачкој од оснивања компаније 1937. године.
Она истовремено указује на дубоке промјене кроз које пролази европска аутомобилска индустрија, суочена с транзицијом ка електричним возилима, растућом глобалном конкуренцијом и промјенама потражње.
За Волксваген, овај потез представља дио ширег процеса реструктурисања и прилагођавања новим тржишним условима, који ће у наредним годинама имати кључан утицај на будући смјер компаније.
