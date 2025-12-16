Logo
Large banner

Волксваген гаси производни погон први пут у историји

Извор:

Агенције

16.12.2025

19:09

Коментари:

0
Волксваген гаси производни погон први пут у историји

Њемачки аутомобилски гигант Волксваген први пут у својој 88 година дугој историји гаси производни погон у Њемачкој.

Компанија ће 16. децембра обуставити производњу у фабрици у Дрездену, што представља симболичан, али и стратешки значајан тренутак за једну од највећих аутомобилских групација на свијету.

Владимир Путин-27112025

Свијет

До сада 1,6 милиона упита: Кремљ открио како до Путина стижу питања грађана за "Директну линију"

Одлуку је потврдио извршни директор Волксwагена Томас Шефер, истичући да она није донесена лако, али да је са економског аспекта била неопходна, објавио је "Фајненшел Тајмс".

Фабрика с посебном улогом у историји компаније

Погон у Дрездену, познат и као "Транспарентна фабрика", отворен је 2002. године и имао је прије свега репрезентативну и технолошку улогу унутар групације.

У њему се првобитно производио луксузни модел Фетон, док је након 2016. године фокус преусмјерен на производњу електричних возила.

Терористички напад у Аустралији

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Супружници покушали зауставити терористу, он их убио

Током више од двије деценије рада, у фабрици је произведено око 200.000 возила, што је знатно мање од годишње производње у главном погону Волксвагена у Волфсбургу.

Разлози затварања

Затварање фабрике долази у тренутку када се Волксваген суочава с низом изазова на глобалном тржишту.

Слаба потражња за аутомобилима у Кини и Европи, високи трошкови производње, као и америчке царине додатно су оптеретиле пословање компаније.

Према доступним подацима, Волксваген је на крају трећег квартала 2025. године пријавио нето губитак од око милијарду евра, што представља његов први квартални губитак у посљедњих пет година, преноси "Дојче Веле".

Шта ће бити с погоном у Дрездену

Иако се производња гаси, фабрика у Дрездену неће бити потпуно затворена.

Радомир Куртић

Србија

Ово је Радомир Куртић - представник српске компаније пронађен мртав у Москви

Волксваген планира да простор пренамијени у иновациони и истраживачки центар, у сарадњи с академским и технолошким институцијама, с фокусом на развој области попут вјештачке интелигенције, роботике и микроелектронике.

Шири значај одлуке

Одлука Волксвагена има и снажну симболичку тежину, јер се ради о првом затварању производног погона у Њемачкој од оснивања компаније 1937. године.

Она истовремено указује на дубоке промјене кроз које пролази европска аутомобилска индустрија, суочена с транзицијом ка електричним возилима, растућом глобалном конкуренцијом и промјенама потражње.

За Волксваген, овај потез представља дио ширег процеса реструктурисања и прилагођавања новим тржишним условима, који ће у наредним годинама имати кључан утицај на будући смјер компаније.

Подијели:

Тагови:

volkswagen

proizvodnja

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Због једне грешке у шминкању изгледамо старије него што јесмо

Стил

Због једне грешке у шминкању изгледамо старије него што јесмо

1 ч

0
Бомба: Жељко Обрадовић би могао преузети црно-бијеле

Кошарка

Бомба: Жељко Обрадовић би могао преузети црно-бијеле

1 ч

0
Хиљаде страних радника долази у БиХ: Утврђена квота дозвола

Друштво

Хиљаде страних радника долази у БиХ: Утврђена квота дозвола

1 ч

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција предвидјела како ће људи изгледати за 25 година

1 ч

0

Више из рубрике

Форд радикално смањује улагања у електрична возила

Ауто-мото

Форд радикално смањује улагања у електрична возила

4 ч

0
Фолксваген први пут за 88 година затвара фабрику у Њемачкој

Ауто-мото

Фолксваген први пут за 88 година затвара фабрику у Њемачкој

1 д

0
Возачи изабрали фаворита: Ово су најбољи половни породични аутомобили

Ауто-мото

Возачи изабрали фаворита: Ово су најбољи половни породични аутомобили

1 д

0
Одакле увести половни аутомобил? Ова држава је добра опција за многе земље у транзицији

Ауто-мото

Одакле увести половни аутомобил? Ова држава је добра опција за многе земље у транзицији

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

59

Гдје ће политичари, а гдје грађани за Нову годину?

19

52

Сарајево најзагађенији град на свијету: Ево када се очекује побољшање

19

45

Изабран најљепши гол 2025: Погледајте мајсторију

19

42

Грађани огорчени: Бањалука се шири преко дворишта, зеленила и игралишта

19

40

Лампице на јелкама могу направити катастрофу у кући: Електричар открио најчешће грешке које правимо

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner