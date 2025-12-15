Фолксваген први пут за 88 година затвара фабрику у Њемачкој

Извор:
Танјуг
15.12.2025
14:22
Коментари:0
Њемачки произвођач аутомобила Фолксваген ће сутра престати са производњом у фабрици у Дрездену, што представља први случај у историји компаније дугој 88 година да затвара погон у Њемачкој.
Директор Фолксвагена Томас Шефер изјавио је да одлука о затварању фабрике није донесена лако, али да је са економског становишта била неопходна, преноси Фајненшел тајмс.
Фабрика у Дрездену је од отварања 2002. године произвела око 200.000 возила, што је мање од половине годишњег обима производње у главној фабрици Фолксвагена у Волфсбургу.
Ауто-мото
Фолксваген би могао обуставити производњу
У постројењу у Дрездену се првобитно производио луксузни модел "фолксваген фаетон", а након 2016. године је фокус преусмјерен на производњу електричних возила.
Одлука о затварању је донета под притиском финансијских тешкоћа, пошто слаба потражња у Кини и Европи и високе америчке царине отежавају пословање компаније, наводи се у извештају.
Хроника
Украли му голфа паркираног испред куће
Фолксваген је на крају трећег тромесечја 2025. пријавио нето губитак од милијарду евра, што представља његов први квартални губитак у посљедњих пет година, пренио је Дојче веле.
Ауто-мото
7 ч0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
16
16
14
16
09
16
08
Тренутно на програму