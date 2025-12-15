Logo
Фолксваген први пут за 88 година затвара фабрику у Њемачкој

Извор:

Танјуг

15.12.2025

14:22

Фолксваген први пут за 88 година затвара фабрику у Њемачкој
Фото: Pixabay

Њемачки произвођач аутомобила Фолксваген ће сутра престати са производњом у фабрици у Дрездену, што представља први случај у историји компаније дугој 88 година да затвара погон у Њемачкој.

Директор Фолксвагена Томас Шефер изјавио је да одлука о затварању фабрике није донесена лако, али да је са економског становишта била неопходна, преноси Фајненшел тајмс.

Фабрика у Дрездену је од отварања 2002. године произвела око 200.000 возила, што је мање од половине годишњег обима производње у главној фабрици Фолксвагена у Волфсбургу.

ауто-голф-фолксваген

Ауто-мото

Фолксваген би могао обуставити производњу

У постројењу у Дрездену се првобитно производио луксузни модел "фолксваген фаетон", а након 2016. године је фокус преусмјерен на производњу електричних возила.

Одлука о затварању је донета под притиском финансијских тешкоћа, пошто слаба потражња у Кини и Европи и високе америчке царине отежавају пословање компаније, наводи се у извештају.

Крађа аутомобила

Хроника

Украли му голфа паркираног испред куће

Фолксваген је на крају трећег тромесечја 2025. пријавио нето губитак од милијарду евра, што представља његов први квартални губитак у посљедњих пет година, пренио је Дојче веле.

Тагови:

Folksvagen

Голф

