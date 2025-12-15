Возачи изабрали фаворита: Ово су најбољи половни породични аутомобили

Извор:
Б92
15.12.2025
09:14
Коментари:0
Добар половни породични аутомобил мора бити практичан, економичан за одржавање и безбиједан.
Популарни веб-сајт Carwow изабрао је свог фаворита.
На листи веб-сајта налазе се различити модели, прилагођени различитим потребама, а титулу је освојио ''Фолксваген Поло“, за који се каже да је ''изненађујуће простран“.
''Путници на задњим сједиштима имају простор за ноге и главу који је веома сличан оном у већем ''Фолксваген Голфу“, и већи него код конкурената попут ''Опел Корсе“, наводи се у објашњењу.
Ауто-мото
Одакле увести половни аутомобил? Ова држава је добра опција за многе земље у транзицији
Додаје се да ''ни пртљажник не разочарава - са запремином од 351 литра, чак надмашује моделе као што је ''Шкода Фабија“.
''Поло“ можда није толико забаван за вожњу као ''Форд Фијеста“, али нуди виши ниво удобности и, ако се избјегну основне верзије мотора, остаје приступачан за управљање, уз солидне перформансе и окретност у свакодневној вожњи, сматрају стручњаци, пише б92.
Унутрашњост ''пола“ дјелује изузетно квалитетно за модел ове врсте, а комбинација завршне обраде и пространости готово га позиционира као алтернативу ''Фолксваген Голфу“, додаје се у објашњењу.
Сви модели долазе са најмање 8,0-инчним екраном осјетљивим на додир за инфотејмент као стандардном опремом, док је могуће доплатити дигиталну инструмент таблу, закључује Карвоу.
Занимљивости
16 ч0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
1 д0
Ауто-мото
2 д0
Ауто-мото
3 д0
Ауто-мото
3 д0
Најновије
Најчитаније
12
43
12
40
12
31
12
29
12
28
Тренутно на програму