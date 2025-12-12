Ови аутомобили се најмање кваре, а надмашиће и савремене технологије

Извор:
Ако тражите аутомобил који вас неће изневјерити ни након стотина хиљада пређених километара, стижу добре вијести.
Стручњак Валериј Антуфјев саставио је листу возила која су синоним за дуговјечност. На њој доминирају јапански модели, али има и неколико изненађења из Европе.
Поузданост аутомобила кључна је за сваког возача, посебно када је ријеч о половним возилима. Ова листа не само да помаже купцима да донесу информисану одлуку, већ и показује како једноставнији дизајн може бити предност у односу на савремене, технолошки сложене моделе. Дуговечност ових аутомобила значи мање трошкова и мање стреса за власнике.
Шест од девет мкјеста заузимају јапански модели, познати по својој издржљивости. Тојота РАВ4 и Ланд Крузер Прадо са мотором 3ЗР-ФАЕ, Хонда ЦР-В и Акорд са Р20А агрегатом, као и Мицубиши Ланцер и Оутландер са мотором 4B11, предњаче у поузданости.
Изненађење долази из Европе – Рено и Дачиа модели, попут Мегана, Логана и Сандера са мотором К4М 16V, такође су се нашли на листи. Овај мотор од 1.6 литара познат је по једноставној конструкцији и ниским трошковима одржавања, уз услов редовне замјене зупчастог каиша на сваких 60.000 km.
„Ови аутомобили су доказ да једноставнији дизајн и квалитетна израда могу да надмаше савремене технологије када је у питању дуговјечност. Ако се правилно одржавају, могу прећи преко 400.000 километара без озбиљних кварова,“ изјавио је Антуфјев, шеф одјељења за процјену возила компаније Алфа Леасинг Гроуп.
Подаци показују да сложеност модерних возила често не иде у корист дуготрајности. Старији модели су једноставнији за одржавање и поправљање, док савремени аутомобили, претрпани технологијама, повећавају ризик од кварова. Ако тражите поуздан полован аутомобил, ови модели су сигуран избор, сматрају стручњаци.
Ако сте у потрази за возилом које ће вас служити годинама, размислите о овим моделима – можда је баш један од њих ваш сљедећи аутомобил, преноси Блиц.
