Logo
Large banner

Ови аутомобили се најмање кваре, а надмашиће и савремене технологије

Извор:

Блиц

12.12.2025

10:12

Коментари:

0
Ови аутомобили се најмање кваре, а надмашиће и савремене технологије
Фото: АТВ

Ако тражите аутомобил који вас неће изневјерити ни након стотина хиљада пређених километара, стижу добре вијести.

Стручњак Валериј Антуфјев саставио је листу возила која су синоним за дуговјечност. На њој доминирају јапански модели, али има и неколико изненађења из Европе.

Поузданост аутомобила кључна је за сваког возача, посебно када је ријеч о половним возилима. Ова листа не само да помаже купцима да донесу информисану одлуку, већ и показује како једноставнији дизајн може бити предност у односу на савремене, технолошки сложене моделе. Дуговечност ових аутомобила значи мање трошкова и мање стреса за власнике.

Који аутомобили су на листи?

Шест од девет мкјеста заузимају јапански модели, познати по својој издржљивости. Тојота РАВ4 и Ланд Крузер Прадо са мотором 3ЗР-ФАЕ, Хонда ЦР-В и Акорд са Р20А агрегатом, као и Мицубиши Ланцер и Оутландер са мотором 4B11, предњаче у поузданости.

policija rs

Хроника

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја

Изненађење долази из Европе – Рено и Дачиа модели, попут Мегана, Логана и Сандера са мотором К4М 16V, такође су се нашли на листи. Овај мотор од 1.6 литара познат је по једноставној конструкцији и ниским трошковима одржавања, уз услов редовне замјене зупчастог каиша на сваких 60.000 km.

„Ови аутомобили су доказ да једноставнији дизајн и квалитетна израда могу да надмаше савремене технологије када је у питању дуговјечност. Ако се правилно одржавају, могу прећи преко 400.000 километара без озбиљних кварова,“ изјавио је Антуфјев, шеф одјељења за процјену возила компаније Алфа Леасинг Гроуп.

Да ли су старији модели бољи?

Подаци показују да сложеност модерних возила често не иде у корист дуготрајности. Старији модели су једноставнији за одржавање и поправљање, док савремени аутомобили, претрпани технологијама, повећавају ризик од кварова. Ако тражите поуздан полован аутомобил, ови модели су сигуран избор, сматрају стручњаци.

Савјет безбједности

Свијет

Снажна руска офанзива у УН у корист Срба: На мети Хаг!

Ако сте у потрази за возилом које ће вас служити годинама, размислите о овим моделима – можда је баш један од њих ваш сљедећи аутомобил, преноси Блиц.

Подијели:

Таг:

Аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја

Хроника

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело нестале жене из Добоја

2 ч

0
Снажна руска офанзива у УН у корист Срба: На мети Хаг!

Свијет

Снажна руска офанзива у УН у корист Срба: На мети Хаг!

2 ч

1
Поплаве у Америци, излила се ријека

Свијет

Наређена хитна евакуација: Поплаве руше мостове, породице заробљене на крововима кућа

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Држали човјека као роба двије године

2 ч

0

Више из рубрике

Шкода добила новог директора

Ауто-мото

Шкода добила новог директора

2 д

0
Мерцедес

Ауто-мото

Мерцедес улази у посао са роботаксијима: Тестирање возила са новом S класом ускоро

2 д

0
Како трошити најмање горива док се возите аутопутем?

Ауто-мото

Како трошити најмање горива док се возите аутопутем?

3 д

0
Да ли знате чему заиста служе танке линије на задњем стаклу аутомобила?

Ауто-мото

Да ли знате чему заиста служе танке линије на задњем стаклу аутомобила?

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

20

Вирус "супергрипа" регистрован и у Румунији

12

09

Док цијене кафе дивљају, еспресо се овдје може попити за марку

12

06

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

12

06

Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

11

59

Ове регистарске таблице коштају као стан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner