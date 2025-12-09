Logo
Мерцедес улази у посао са роботаксијима: Тестирање возила са новом S класом ускоро

Извор:

СРНА

09.12.2025

16:30

Мерцедес
Фото: pexels

"Мерцедес" улази у посао са роботаксијима заједно са кинеским софтверским партнером "Момента", а возило које ће пружати услугу превоза без возача засновано је на новој "ес класи", саопштено је из њемачке компаније.

"Мерцедес" наводи да ће први аутомобили ускоро бити тестирани на путевима у Абу Дабију, а возним парком управљаће локални добављач услуга мобилности "Лумо".

Прелетио два аутомобила у кружном току-06122025

Регион

''Мерцедес ерлајнс'': Аутомобил прелетио два возила у кружном току

Након почетне фазе тестирања у Уједињеним Арапским Емиратима, партнери намјеравају да се прошире на додатне локације и друга тржишта, додаје се у саопштењу.

"Са роботаксијем `ес класе` подижемо љествицу за аутоматизовану мобилност", рекао је главни технолошки директор и шеф одјељења за развој у "Мерцедесу" Јерг Бурзер.

Роботаксији ће радити са аутономијом четвртог нивоа од максималних пет, што значи да аутомобили могу сами да се крећу у унапријед дефинисаним областима и под одређеним условима, пренијела је агенција ДПА.

Мерцедес

Занимљивости

Јапанци преузимају Мерцедес

Да би убрзао аутономну вожњу, "Мерцедес" испитује могућности екосистема роботаксија заснованог на "Енвидијиној" платформи.

