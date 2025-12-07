Logo
Large banner

Како да возите ауто-путем за најмању потрошњу горива?

07.12.2025

15:27

Коментари:

0
Како да возите ауто-путем за најмању потрошњу горива?

Да ли знате при којим брзинама је ваш аутомобил најекономичнији?

Наравно да све ово зависи од модела до модела, али ипак постоје нека колико-толико универзална правила која су већ доказана.

643be92e50c75 policija crna gora

Регион

Мајка из БиХ осумњичена да је тјерала малољетне синове на принудни рад

За већину возила важи да убрзате што прије, пребаците у највишу брзину, возите до 90 км/х и одржавате обртаје мотора од 1.500 до 2.500 о/мин.

Тада је потрошња најнижа, а и најмање оптерећујете мотор.

Када су у питању ауто-путеви, њемачка стручна организација ТУВ препоручује брзину од 70 до 80 одсто максималне - али тако да не пређе 130 км/х.

konobar pixabay

Бања Лука

Бањалука мијења радно вријеме кафића

Ово правило (до 80 посто максималне брзине) важи за слабије аутомобиле који немају високу крајњу брзину. Аутомобил који има максималну брзину 150 км/х требало би да остане у распону између 105 и 120 км/х.

(РевијаХак)

Подијели:

Тагови:

autoput

Аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жена шокирала својом изјавом: ''Заљубљена сам у свекра, мијењала бих живот родитеља да он дуже поживи''

Занимљивости

Жена шокирала својом изјавом: ''Заљубљена сам у свекра, мијењала бих живот родитеља да он дуже поживи''

2 ч

0
Овај ритуал који чисти крв и јетру за само три дана

Савјети

Овај ритуал који чисти крв и јетру за само три дана

2 ч

0
Дјечак (5) изазвао пожар прскалицом, изгорио комшијин аутомобил

Свијет

Дјечак (5) изазвао пожар прскалицом, изгорио комшијин аутомобил

2 ч

0
Ковачевић: Интегритет избора није нерушен, а код опозиције одавно не постоји

Република Српска

Ковачевић: Интегритет избора није нерушен, а код опозиције одавно не постоји

2 ч

3

Више из рубрике

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

Ауто-мото

Није свагдје 130 km/h: Знате ли ограничење на ауто-путевима у Ex-YU

23 ч

0
Аутомобил волан ручна кочница

Ауто-мото

Велики произвођач аутомобила развија двотактни мотор?

1 д

0
Идеално вријеме да провјерите фарове: Стручњаци откривају трик

Ауто-мото

Идеално вријеме да провјерите фарове: Стручњаци откривају трик

1 д

0
"Порше" планира велико резање трошкова

Ауто-мото

"Порше" планира велико резање трошкова

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

39

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

17

36

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

17

28

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

17

27

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

17

16

Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner