Жена шокирала својом изјавом: ''Заљубљена сам у свекра, мијењала бих живот родитеља да он дуже поживи''

Курир

07.12.2025

15:09

0
Жена шокирала својом изјавом: ''Заљубљена сам у свекра, мијењала бих живот родитеља да он дуже поживи''
Фото: Matthias Zomer/Pexels

На друштвеној мрежи Инстаграм, на профилу "vancetirizida", објављена је исповијест једне жене која тврди да је развила осјећања за свог свекра.

Ова објава изазвала је лавину коментара, а исповијест ове анонимне жене гласи:

- Заљубљена сам у свог свекра и не знам шта да радим. Готово сам сигурна да сам заљубљена у њега, или га волим више него што треба. Са партнером сам 8 година и волим га више од свега и свих, заиста смо најбољи пријатељи. Прије око 2 године почела сам да радим у фирми мог свекра и доста смо се зближили, причамо доста више. Не радимо директно заједно али га видим много чешће него мој партнер - наводи се у објави.

"Када бих могла да мијењам живот оба своја родитеља да би он дуже живио, бих"

Она даље објашњава да је љубав према свекру толико порасла да често превазилази љубав коју осјећа и према сопственим родитељима:

- Током времена он је постао нека врста родитељске фигуре, мој отац је океј али никада нисам осјећала неко поштовање према њему. Волим свог оца, али свекар је бољи. Звучи ужасно, али је истина. Проблем је што више не знам шта ми се дешава. Често волим да се шалим и кажем да волим свог свекра, али више нисам сигурна да се шалим. Синоћ сам изговорила нешто што ме је пресјекло. Рекла сам да могу да мијењам живот оба моја родитеља за то да свекар дуже поживи, учинила бих то. Знам да је одвратно, али сам заиста тако мислила.

Ова корисница друштвених мрежа открила је и да огрлицу коју је добила на поклон од свекра не скида никада са себе:

- Дао ми је огрлицу за Божић и од тада је не скидам. Да ли је то зато што ми се огрлица свиђа, или зато што ми је он дао? Осјетим лептириће када га видим на послу, разочарам се када се не јави или нема времена да попричамо, једва чекам да дође код нас кући. Желим да буде поносан на мене, да ме поштује и да му је стало. Не знам више да ли га волим као родитељску фигуру коју нисам имала или је ово нешто друго - наводи се у објави.

Она је рекла и да ће ово остати тајна, те да неће свом супругу открити ова збуњујућа осјећања која гаји према његовом оцу:

- Волим свог партнера и никада му ово нећу рећи, али морала сам ово да избацим из себе. Да ли сам кретен што се овако осјећам? - завршила је објаву ова жена.

Исповијест изазвала лавину коментара

Коментари на друштвеним мрежама су се низали, а неки од њих су гласили:

- Под хитно код психијатра - гласи један од коментара.

- Не зна како да се носи са тим? Будалетина.

- Тако си га лијепо описала да сада и ја волим свекра.

- Ово је болесно, превише се заиграла.

