Помијешао Милу Китића са Митром Мирићем: Брате, што то не отпјеваш?

Пјевач Миле Китић проговорио је о супрузи Марти Савић и открио чиме га је освојила. Такође, дотакао се и развода о ком се често спекулисало.
Марта ми се свидјела по карактеру, по њеном изразу, свашта су писале новине, да смо се растали, састали. Нисам имао неке проблеме – рекао је Миле Китић.
Па на питање шта се може очекивати од њега у наредном периоду, нашалио се:
"Да се трећи пут оженим. Шалим се– рекао је Миле шаљиво", преноси Блиц.
Он је затим испричао и и анегдоту са наступа када су га помијешали са Митром Мирићем.
"Дошао човјек пијан: Брате, ја тебе највише волим ја тебе слушам, али Митре што не отпјеваш "Шпијуни су међу нама", он не зна ни ко сам ја", испричао је пјевач.
