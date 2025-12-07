Logo
Large banner

Помијешао Милу Китића са Митром Мирићем: Брате, што то не отпјеваш?

Извор:

Блиц

07.12.2025

14:31

Коментари:

0
Помијешао Милу Китића са Митром Мирићем: Брате, што то не отпјеваш?

Пјевач Миле Китић проговорио је о супрузи Марти Савић и открио чиме га је освојила. Такође, дотакао се и развода о ком се често спекулисало.

Марта ми се свид‌јела по карактеру, по њеном изразу, свашта су писале новине, да смо се растали, састали. Нисам имао неке проблеме – рекао је Миле Китић.

Лепа Брена

Сцена

Брена о односу са супругом: Чим ме зове Фахрета, знам докле смо стигли

Па на питање шта се може очекивати од њега у наредном периоду, нашалио се:

"Да се трећи пут оженим. Шалим се– рекао је Миле шаљиво", преноси Блиц.

Он је затим испричао и и анегдоту са наступа када су га помијешали са Митром Мирићем.

"Дошао човјек пијан: Брате, ја тебе највише волим ја тебе слушам, али Митре што не отпјеваш "Шпијуни су међу нама", он не зна ни ко сам ја", испричао је пјевач.

Подијели:

Тагови:

Mile Kitić

Пјевач

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Брена о односу са супругом: Чим ме зове Фахрета, знам докле смо стигли

Сцена

Брена о односу са супругом: Чим ме зове Фахрета, знам докле смо стигли

5 ч

0
Жестока свађа Вики Миљковић и Зорице Брунцлик

Сцена

Жестока свађа Вики Миљковић и Зорице Брунцлик

5 ч

0
Жика јакшић водитељ

Сцена

Још мало је до моје смрти: Дирљива исповијест Жике Јакшића

19 ч

0
Ана Николић код хоџе потражила спас

Сцена

Ана Николић код хоџе потражила спас

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

39

Нетанјаху открио трећу фазу Трамповог плана за Газу

17

36

Нова правила у ''Звездама Гранда'': И они излазе на сцену

17

28

Поскупљује вода у Бањалуци: Огласио се Водовод и открио колико

17

27

Експлозија у центру града: Повријеђено 13 особа, међу њима и седмогодишња дјевојчица

17

16

Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner