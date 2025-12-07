Брена о односу са супругом: Чим ме зове Фахрета, знам докле смо стигли

Извор:
Пјевачица Лепа Брена и бивши тенисер Слободан Боба Живојиновић важе за један од најскладнијих парова, али о њиховом односу дуго се врло мало знало.
Брена, која је недавно с осталим члановима породице прославила крсну славу Аранђеловдан, једном приликом говорила је о браку са Бобом и открила како је настао њен први корак ка њему.
"Бобу сам сасвим случајно угледала на насловној страни ТВ додатка. Био је слободан дан, па сам могла да прелиставам новине, што иначе ретко радим јер тада имам по два концерта дневно. Пријатељ ми каже: ‘То је наш најбољи спортиста’, а ја одвратим: ‘Ју, што је сладак, баш бих вољела да га упознам.’ Ваљда је свемир чуо, зато пазите шта говорите", испричала је Брена с осмијехом за Стори, преноси Пинк.
"Свидјела ми се његова живахност. За сваки мој проблем отварао ми је врата и давао снагу да идем даље. Жељела сам снажног и јаког мушкарца поред себе, да бих се понекад могла осјећати слабо, да плачем, тражим савјет, а он ме утјеши и загрљајем каже: ‘Биће све у реду, ријешићемо, немој да бринеш".
Наравно, као и у сваком односу, и у њиховом су постојале несугласице, а Брена је открила како су балансирали живот у четири зида.
"Трудила сам се да балансирам у кући пуној тестостерона. Чим ме не зове Беки већ Фахрета, знам докле смо стигли", кроз смијех је рекла и додала:
"Понекад бих се мало наљутила, али сам увијек била стабилна. Мама ми је формирала тај карактер, и често се сјетим свих савјета које ми је дала, иако ми понекад није било пријатно да их слушам".
