Жестока свађа Вики Миљковић и Зорице Брунцлик

Извор:

Блиц

07.12.2025

12:19

Жестока свађа Вики Миљковић и Зорице Брунцлик
Фото: Инстаграм

Жестоко свађа се у "Пинковим звездама" догодила се између Зорице Брунцлик и Вики Миљковић.

Зорица је замјерила Вики јер је једина њеном кандидату дала негативан глас и то је био довољан повод да се јавно обрачунају.

Наиме, након што је жири изнио своје коментаре на рачун Алексе Марковића, који је добио негативан глас само од Вики Миљковић, његова менторка Зорица Брунцлик, обратила се свима.

– Ја хоћу само да подсјетим Вики, немам ништа против што си дала не, али ти си за кандидата који је био малоприје овдје хтјела очи да извадиш што није добио три гласа, пјевао је Пеђу Меденицу, да би му Огњен евентуално дао четврти, а то је била чиста калкулација. Ја ти захваљујем на нефер понашању, ништа што си рекла не пије воду – бунила се Зорица.

– Што је нефер, то је моје мишљење, ја сам рекла зашто нисам дала глас, зашто се ти захваљујеш, ја нисам гласала за тебе – рекла је Вики.

Ипак Огњен Амиџић дао је четврти глас кандидату, па је он директно прошао у наредни круг.

– Можеш да ми пљунеш прод прозор – повикала је Зорица Миљковићевој.

Свађа око мужева у емисији

Иначе, нетрпељивост између Зорице Брунцлик и Вики Миљковић је све већа у “Пинковим звездама”.

Зорица и Вики су се једном приликом посвађале и око мужева.

– Пјевачки другу пјесму ниси донио како треба. Имаш праве менторе гдје можеш да одабереш и да паметно радиш. Ја не бих да причам о најбољим кандидатима. Зорица и ја имамо продуценте у свом тиму, па ћемо да видимо ко ће шта да уради – рекла је Вики.

– Ја имам професора – додала је Зорица.

– И ја имам професора – изјавила је Вики.

– Не бих ја да их поредим… Мој је сигурно најбољи – говорила је Брунцликова.

– Извини, теби је твој најбољи, мој је најбољи – рекла је Вики.

– Мој је сигурно најбољи, не за мене, мој професор је двоструки првак Европе, мораш да будеш објективна – одбрусила је Зорица.

– Океј, ја то поштујем, али не можеш да не поштујеш друге – љубазно је рекла Вики.

– Не можеш да поредиш свог мужа са мојим мужем, причамо као умјетника и инструменталисте, то не дозвољавам у мом присуству – рекла је Зорица.

– Ја Зоричиног мужа поштујем изнад свега. Поштујем Кемиша као продуцента, као умјетника, као хармоникаша – говорила је Вики.

– Он није хармоникаш, он је умјетник инструменталиста – рекла је Зорица.

