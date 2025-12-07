Инфлуенсери и самопрозвани нутриционисти шире дезинформације о исхрани

Извор:
СРНА
07.12.2025
11:47
Коментари:0
Највећи извори дезинформација о храни су разни инфуленсери и самопрозвани нутриционисти, који рекламирају наводно здрав начни исхране, показало је истраживање осјечког Прехрамбено-технолошки факултета.
Факултет је обавио истраживање објава на интернету у оквиру Пројекта "Фуд фактс", а продеклан Инес Бањари каже да су провјерили 113 објава и да су се све показале да су дезинформације.
Према њеним ријечима, највећи број митова о храни односи се на разне брзе дијете, усмјерене на наводни брзи губитак килограма.
Најбизарнија прича коју су провјеравали била је објава на "ТикТоку" да људи треба да једу земљу како би у тијело унијели потребне минерале, те опоравили и очистили организам, преносе хрватски медији.
"Земља није храна и њено једење ни у ком случају није препоручљиво, па макар била органска или биодинамичка", додала је Бањари.
Свијет
Напад на једном од најпрометнијих аеродрома у Европи, више повријеђених
Један од митова односи се на такозвану медену дијету о којој су извјештавали неки домаћи портали. Нутриционисти су оповргнули тврдње да мед има својство подстицања сагоријевања масног ткива јер за то не постоји ниједан научни релевантни доказ.
Нутриционисти ангажовани на пројекту демантовали су тврдње да храну треба прилагодити крвној групи. Истраживања показују да усклађивање прехране са одговарајућом крвном групом није повезано са добробитима по здравље, а може да донесе и штетне учинке.
Истраживања су показала да дезинформације о некој врсти хране могу да доведу до бојкота који утичу на продају и доносе губитке, а фирме тада морају да троше знатна средства у борби против лажних информација, напоменули су са факултета.
Чак 30 одсто лажних информација које циркулишу у јавном простором у вези је са храном због чега је Прехрамбено-технолошки факултет одлучио да окупи мултидисциплинарни тим из прехрамбене технологије, нутриционизма, комуникологије и друштвених наука.
Наука и технологија
Откривена "рупа" на Инстаграму: Ево како предатори нападају
У оквиру Пројекта израђен је приручник за провјеру информација и медијских садржаја у вези са храном у којем су представљене конкретне чињенице до којих се дошло кроз рад на пројекту.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
09
14
00
13
51
13
48
13
46
Тренутно на програму