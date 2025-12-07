Како се рачуна проценат за који ће расти пензије у Српској?

07.12.2025
11:25
Власт у Републици Српској најавила је раст пензија за 6,25 посто и у наставку текста објаснићемо како се дошло до тог процента.
Законом о ПИО Републике Српске предвиђено је да се у јануару сваке године врши редовно усклађивање пензија. То усклађивање ради се на принципу 50 посто просјечне плате у претходној години и 50 посто раст цијена на мало.
Ти подаци добијају се од Републичког завода за статистику.
Ако се ти параметри узму у обзир рачуница је сљедећа. У првих десет мјесеци ове године плата је расла са 1.404 КМ колико је износила прошле године на 1.520 КМ колико износи сада. То је раст од 8,3 посто.
Даље раст цијена на мало у овој години у односу на прошлу износио је 4,1 посто.
Када се зброје те двије величине, раст плата од 8,3 посто и раст цијена на мало 4,1 посто дођемо до 12,4 посто. Педесет посто од тога је 6,25 посто, пише Пензионерски центар.
