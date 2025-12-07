Logo
Large banner

Ови новогодишњи украси привлаче новац као магнет

07.12.2025

10:46

Коментари:

0
Ови новогодишњи украси привлаче новац као магнет
Фото: Unsplash

Нова година је право вријеме да унесете позитивну енергију и привучете просперитет у свој дом.

Осим ритуала и планирања, врло велики утицај на енергију у простору имају боје и украси које бирате. Правилним избором, можете да створите атмосферу која подстиче богатство, срећу и хармонију.

Декорације нису само лијеп украс за дом – оне имају симболично значење и могу да појачају осјећај обиља. Када планирате јелку, сточиће, лампе или чак детаље на полицама, обратите пажњу на боје, материјале и распоред. Ево неколико кључних савета који ће вам помоћи да привучете просперитет и срећу у 2026. годину.

Златна симболизује богатство, луксуз и успјех. Украсите дом златним детаљима – куглицама, тракама или фигурицама.

Зелена доноси раст, просперитет и хармонију. Биљке, гранчице или украси у зеленој боји помажу да енергија слободно циркулише.

Црвена подстиче срећу, виталност и енергију. Комбинујте је са златном и зеленом за баланс и склад.

Ове боје не само да естетски освјежавају простор, већ и симболично привлаче обиље и добро расположење. Када их поставите у јелку, свечане аранжмане или лампе, стварате хармонију која утиче и на финансијско и на емотивно благостање.

jahorina-skijanje-150925

Република Српска

Српска привлачна дестинација за туристе

Новчићи, златни прстенови, кристали и мале фигурице богатства могу се поставити у јелку, на сточиће или полице.

Мале фигурице, попут жаба са новцем или кинеских богатстава, д‌јелују као магнет за просперитет.

Кристали и стаклени украси појачавају проток позитивне енергије и уносе свјетлост у сваки кутак дома.

Важно је да сваки украс има своју симболику и да се не користи само естетски. Када знате шта сваки детаљ представља, он вам може подсјећати да будете фокусирани на циљеве и отвори пут за нове прилике.

Правилно распоређени украси и декорације по принципима хармоније (фенг шуи) појачавају позитивну енергију.

Оставите довољно простора око јелке и сточића, избјегавајте гужву и хаос, јер претрпан простор може да блокира проток енергије.

Жупљанин

Република Српска

Жупљанин: Очекујем да ће бити уважена већина захтјева борачке популације

Отворени, свијетли простори и баланс боја и облика доприносе миру у дому, бољој концентрацији и осјећају благостања, преноси Лепа и Срећна.

Не ради се само о естетици – простор који је хармоничан и функционалан доприноси бољој енергији, а тиме и већој могућности да привучете просперитет у наредној години. Мали детаљи, попут распореда лампица, фигурица или биљака, могу направити огромну разлику у атмосфери дома.

Подијели:

Тагови:

jelka

Нова година

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Jahorina Planina Skijanje

Република Српска

Српска привлачна дестинација за туристе

3 ч

0
Посрнуло правосуђе се бави само собом умјесто предметима

БиХ

Посрнуло правосуђе се бави само собом умјесто предметима

3 ч

0
Нови идент

Емисије

У микс зони са Јованом: Женски рукометни клуб 'Борац'

3 ч

0
АТВ

Република Српска

Жупљанин: Очекујем да ће бити уважена већина захтјева борачке популације

3 ч

0

Више из рубрике

Ову грешку с гријањем раде многи, а може вас скупо коштати

Савјети

Ову грешку с гријањем раде многи, а може вас скупо коштати

21 ч

0
Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

Савјети

Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

23 ч

0
Три грешке приликом туширања које вам уништавају кожу

Савјети

Три грешке приликом туширања које вам уништавају кожу

1 д

0
Крсна слава црква православље

Савјети

Шта се ради са славском погачом након славе?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner