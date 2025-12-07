Logo
Српска привлачна дестинација за туристе

СРНА

07.12.2025

10:42

0
Jahorina Planina Skijanje
Фото: АТВ

Припреме за новогодишње празнике увелико су у току, а то што све више страних туриста долази у Републику Српску само показује да она постаје привлачна дестинација, изјавио је Срни министар трговине и туризма Денис Шулић.

Шулић је истакао да га радују растући статистички показатељи који говоре да се о Републици Српској може говорити као цјелогодишњој туристичкој дестинацији.

Указао је да се већ сада биљеже први скијаши на стазама, што је најбоља потврда да слиједи изузетно успјешна сезона.

Шулић је напоменуо да ће крајем наредне седмице олимпијска планина Јахорина званично отворити зимску туристичку сезону уз присуство регионалних звијезда и богат четвородневни програм који ће привући посјетиоце из цијелог региона.

Суд БиХ

БиХ

Посрнуло правосуђе се бави само собом умјесто предметима

"Јахорина из године у годину подиже квалитет понуде и унапређује инфраструктуру и очекујемо одличну посјећеност, а Министарство трговине и туризма наставиће да пружа подршку развоју Јахорине и свих наших туристичких центара", рекао је Шулић.

Он је истакао да сви већи центри у Републици Српској најављују наступе регионалних звијезда и богате програме.

"Показатељи резервација и попуњености су изузетно охрабрујући, а чињеница да нам све више страних туриста долази управо за празнике показује да се остварује оно што је некада изгледало далеко да Република Српска постаје препознатљива и привлачна дестинација у региону", закључио је Шулић.

Туризам

