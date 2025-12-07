Logo
Додик: Покушавају да подвале непостојећи "дан Д" на европској стазици БиХ

Извор:

АТВ

07.12.2025

10:16

Коментари:

3
Фото: АТВ

Једном је било искрцавање у Нормандији, једном је био Дан Д. Нама свако мало покушавају да подвале неки непостојећи "дан Д" на европској стазици БиХ. Сада су то Закон о суду и Закон о ВСТС-у, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Прво нам реците по којим законима ће тај суд и судије судити, а тужиоци оптуживати? Једна земља, а два законодавца не бива", написао је Додик на мрежи Икс.

Ако ће судити по законима које намеће странац, каже Додик, онда зашто од нас тражите да га усвојимо.

КРГ Алерго

Остали спортови

КРГ Алегро шампион БиХ у сениорској и јуниорској конкуренцији

"Ако ће судити по законима које доноси једино могуће тијело, Парламентарна скупштина, онда почистите неред који је направљен наметањем и можемо да разговарамо. Зашто прво не донесемо измјене Кривичног закона којима ћемо поништити сва досадашња наметања? Хоћете нас у Европи, дајте нам европске стандарде", каже Додик.

Поручује да владавина права није када појединац намеће закон.

"И третирајте нас као партнере, а не поданике које би наводно да примите, али без права гласа и права одлучивања. Да смо жељели да господарите нама, не бисмо се толико пута ослобађали", поручио је Додик.

Таг:

Милорад Додик

Коментари (3)
