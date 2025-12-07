Logo
Large banner

Сутра опет о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ

Извор:

СРНА

07.12.2025

09:50

Коментари:

0
Сутра опет о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ
Фото: АТВ

Савјет министара требало би на сутрашњој сједници да разматра Приједлог одлуке о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ, као привременог тијела, као и нацрте закона о ВСТС-у и Суду БиХ, који су важни за европски пут.

Сједница са истим дневним редом требало је да буде одржана у уторак, 2. децембра, али није због тога што министри из Републике Српске нису подржали дневни ред, који према ријечима замјеника предсједавајућег Савјета министара Сташе Кошарца није био усаглашен.

Кошарац је тада рекао да министри из СНСД-а никада неће подржати нешто што је на дневном реду, а да претходно није усаглашено у институцијама Републике Српске.

На предложеном дневном реду сутрашње сједнице је и приједлог одлуке о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза одређене робе до 31. децембра 2026. године, који је предложило Министарство спољне трговине и економских односа, најављено је из Савјета министара.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

"Шкаљарци" са потјерница ухапшени у Београду

Пред министрима би требало да се нађу приједлог одлуке о утврђивању годишње квоте радних дозвола за запошљавање странаца у БиХ за наредну годину, као и приједлог меморандума о разумијевању између Савјета министара и Владе Уједињених Арапских Емирата о узајамном признавању и замјени возачких дозвола.

Министарство одбране у Савјету министара предложило је информацију о Годишњем плану обуке и вјежби припадника и јединица Оружаних снага БиХ у иностранству за наредну годину, као и информацију о реализацији Плана реализације "Преглед одбране" и Акционог плана спровођења "Плана развоја и модернизације Оружаних снага БиХ 2017-2027".

Почетак сједнице заказан је за 11.00 часова у згради заједничких институција у Сарајеву.

Подијели:

Таг:

EU

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Хроника

"Шкаљарци" са потјерница ухапшени у Београду

4 ч

0
Окачио на кућу натпис "Д‌јед Мраз не постоји", посјетила га полиција

Занимљивости

Окачио на кућу натпис "Д‌јед Мраз не постоји", посјетила га полиција

4 ч

0
Сутра исплата новембарских пензија

Друштво

Сутра исплата новембарских пензија

4 ч

0
Строг, али правичан: У Кини судске спорове рјешава АИ судија

Наука и технологија

Строг, али правичан: У Кини судске спорове рјешава АИ судија

4 ч

0

Више из рубрике

Кошарац: План раста збир жеља док се из правног оквира не повуку одлуке лажног Шмита

БиХ

Кошарац: План раста збир жеља док се из правног оквира не повуку одлуке лажног Шмита

17 ч

0
Којић: Немогућ европски пут на којем би биле укинуте надлежности Српској

БиХ

Којић: Немогућ европски пут на којем би биле укинуте надлежности Српској

17 ч

0
Вулић: Неприхватљива политика застрашивања и пријетњи даном Д

БиХ

Вулић: Неприхватљива политика застрашивања и пријетњи даном Д

17 ч

1
Руководиоцима бх. аеродрома забрањено обављање дужности

БиХ

Руководиоцима бх. аеродрома забрањено обављање дужности

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner