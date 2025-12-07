Сутра опет о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ

Извор:
СРНА
07.12.2025
09:50
Коментари:0
Савјет министара требало би на сутрашњој сједници да разматра Приједлог одлуке о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ, као привременог тијела, као и нацрте закона о ВСТС-у и Суду БиХ, који су важни за европски пут.
Сједница са истим дневним редом требало је да буде одржана у уторак, 2. децембра, али није због тога што министри из Републике Српске нису подржали дневни ред, који према ријечима замјеника предсједавајућег Савјета министара Сташе Кошарца није био усаглашен.
Кошарац је тада рекао да министри из СНСД-а никада неће подржати нешто што је на дневном реду, а да претходно није усаглашено у институцијама Републике Српске.
На предложеном дневном реду сутрашње сједнице је и приједлог одлуке о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза одређене робе до 31. децембра 2026. године, који је предложило Министарство спољне трговине и економских односа, најављено је из Савјета министара.
Хроника
"Шкаљарци" са потјерница ухапшени у Београду
Пред министрима би требало да се нађу приједлог одлуке о утврђивању годишње квоте радних дозвола за запошљавање странаца у БиХ за наредну годину, као и приједлог меморандума о разумијевању између Савјета министара и Владе Уједињених Арапских Емирата о узајамном признавању и замјени возачких дозвола.
Министарство одбране у Савјету министара предложило је информацију о Годишњем плану обуке и вјежби припадника и јединица Оружаних снага БиХ у иностранству за наредну годину, као и информацију о реализацији Плана реализације "Преглед одбране" и Акционог плана спровођења "Плана развоја и модернизације Оружаних снага БиХ 2017-2027".
Почетак сједнице заказан је за 11.00 часова у згради заједничких институција у Сарајеву.
БиХ
17 ч0
БиХ
17 ч0
БиХ
17 ч1
БиХ
18 ч0
Најновије
Најчитаније
14
09
14
00
13
51
13
48
13
46
Тренутно на програму