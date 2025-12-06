Logo
Large banner

Руководиоцима бх. аеродрома забрањено обављање дужности

Извор:

Агенције

06.12.2025

19:52

Коментари:

0
Руководиоцима бх. аеродрома забрањено обављање дужности

Врховни суд ФБиХ је на приједлог Посебног одјељења Врховног суда ФБиХ (ПОСКОК), в.д. директора ЈП Аеродром Сарајево Санину Рамезићу изрекао мјеру забране обављања дужности, потврђено је за БХРТ из ПОСКОК-а.

Мјере забране одређене су и тројици чланова Надзорног одбора Аеродрома. Сумња се да су наведене особе починиле кривично дјело злоупотреба положаја.

Новац

Друштво

За 35.000 пензионера стигла једнократна помоћ од 100 КМ

“Особи С. Р. је забрањено обављање дужности. Одређене су му мјере забране”, потврдила је за БХРТ портпарол ПОСКОК-а Нина Хаџихајдаревић.

Додала је да ће више детаља везано за овај случај бити објављено ускоро.

Недавно извршени претресу на аеродрому

Подсјетимо, недавно су извршени претреси на ЈП Аеродром у вези са овим случајем. Наредбу за претрес издао је Посебно одјељење за корупцију, организовани и међукантонални криминал Врховног суда ФБиХ у кривичном предмету Посебног одјела Федералног тужилаштва ФБиХ против Б. М. и др., због кривичног дјела Злоупотреба положаја или овлаштења из члана 383. став 1 КЗ Ф БиХ у вези са чланом 31. КЗ ФБиХ.

Душан Васиљевић

Занимљивости

Мистерија у Александровцу: Душан нашао ''крушку'' од 3 килограма

У Службеним новинама ФБиХ 70/25 од 12. септембра објављена је одлука којом је Влада ФБиХ дала сагласност на доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута ЈП Међународни аеродром “Сарајево” д.о.о. Сарајево.

Влада ФБиХ је на хитној сједници 9. септембра овластила Томислава Стапића да је заступа на сједници Скупштине Међународног аеродрома Сарајево која је одржана 10. септембра и на којој су усвојене измјене и допуне Статута.

У одлуци у Службеним новинама ФБиХ нису наведене измјене Статута, што је отворило простор за сумњу. Ни чланови Синдиката ЈП Међународни аеродром Сарајево нису упознати с измјенама Статута.

Огласили се из Међународног аеродрома Сарајево

Међународни аеродром Сарајево огласио се 13. октобра поводом медијских објава о истрази Поскока, а осим што појашњавају процедуру усвајања измјена Статута, нису демантовали наводе да су измијењени услови које требају испуњавати директор ЈП Међународни аеродром Сарајево и извршни директори.

Новац

Економија

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

Измјене Статута темпиране су неколико мјесеци прије истицања мандата актуелне Управе од годину дана.

Надзорни одбор именовао је нову Управу крајем прошле године, а једногодишњи мандат је почео 5. децембра 2024. године.

Управу Друштва чине: Санин Рамезић, в.д. директор Друштва, Амадео Мандић, в.д. извршни директор за саобраћај и Слободан Кадијевић, в.д. извршни директор за развој аеродрома, односно кадрови НИП-а, СДП-а и Наше странке.

Чланови Надзорног одбора су: Бењамин Мешак, предсједник, те Аднан Махмутовић, Владо Џоић, Жан Матић, Адил Халиловић, а Влада ФБиХ је именовала на мандат од четири године у фебруару 2024. године.

Подијели:

Тагови:

aerodrom

aerodrom Sarajevo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

Бања Лука

Да ли ће бити отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци?

5 ч

9
Валентина једини ђак школе у Горњем Липљу

Градови и општине

Валентина једини ђак школе у Горњем Липљу

1 ч

0
Забрана друштвених мрежа малољетницима: Заштита дјеце или ограничавање слободе?

Друштво

Забрана друштвених мрежа малољетницима: Заштита дјеце или ограничавање слободе?

1 ч

0
Мамићев син у БиХ остао без милион и по КМ

БиХ

Мамићев син у БиХ остао без милион и по КМ

2 ч

0

Више из рубрике

Мамићев син у БиХ остао без милион и по КМ

БиХ

Мамићев син у БиХ остао без милион и по КМ

2 ч

0
Калужа: Њемачка на трагу старих политика

БиХ

Калужа: Њемачка на трагу старих политика

8 ч

0
Ковачевић: Комисије се попуњавају на приједлог клубова, а не делегата

БиХ

Ковачевић: Комисије се попуњавају на приједлог клубова, а не делегата

12 ч

0
Шта стоји у нацрту закона о суду БиХ?

БиХ

Шта стоји у нацрту закона о суду БиХ?

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

09

Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

21

07

Светитељима ископали очи, иконе побацали: Срамне сцене у Звечану

21

02

Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања

20

59

Кошарац: План раста збир жеља док се из правног оквира не повуку одлуке лажног Шмита

20

57

Којић: Немогућ европски пут на којем би биле укинуте надлежности Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner