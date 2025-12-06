Руководиоцима бх. аеродрома забрањено обављање дужности

Извор:
Агенције
06.12.2025
19:52
Врховни суд ФБиХ је на приједлог Посебног одјељења Врховног суда ФБиХ (ПОСКОК), в.д. директора ЈП Аеродром Сарајево Санину Рамезићу изрекао мјеру забране обављања дужности, потврђено је за БХРТ из ПОСКОК-а.
Мјере забране одређене су и тројици чланова Надзорног одбора Аеродрома. Сумња се да су наведене особе починиле кривично дјело злоупотреба положаја.
“Особи С. Р. је забрањено обављање дужности. Одређене су му мјере забране”, потврдила је за БХРТ портпарол ПОСКОК-а Нина Хаџихајдаревић.
Додала је да ће више детаља везано за овај случај бити објављено ускоро.
Подсјетимо, недавно су извршени претреси на ЈП Аеродром у вези са овим случајем. Наредбу за претрес издао је Посебно одјељење за корупцију, организовани и међукантонални криминал Врховног суда ФБиХ у кривичном предмету Посебног одјела Федералног тужилаштва ФБиХ против Б. М. и др., због кривичног дјела Злоупотреба положаја или овлаштења из члана 383. став 1 КЗ Ф БиХ у вези са чланом 31. КЗ ФБиХ.
У Службеним новинама ФБиХ 70/25 од 12. септембра објављена је одлука којом је Влада ФБиХ дала сагласност на доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута ЈП Међународни аеродром “Сарајево” д.о.о. Сарајево.
Влада ФБиХ је на хитној сједници 9. септембра овластила Томислава Стапића да је заступа на сједници Скупштине Међународног аеродрома Сарајево која је одржана 10. септембра и на којој су усвојене измјене и допуне Статута.
У одлуци у Службеним новинама ФБиХ нису наведене измјене Статута, што је отворило простор за сумњу. Ни чланови Синдиката ЈП Међународни аеродром Сарајево нису упознати с измјенама Статута.
Међународни аеродром Сарајево огласио се 13. октобра поводом медијских објава о истрази Поскока, а осим што појашњавају процедуру усвајања измјена Статута, нису демантовали наводе да су измијењени услови које требају испуњавати директор ЈП Међународни аеродром Сарајево и извршни директори.
Измјене Статута темпиране су неколико мјесеци прије истицања мандата актуелне Управе од годину дана.
Надзорни одбор именовао је нову Управу крајем прошле године, а једногодишњи мандат је почео 5. децембра 2024. године.
Управу Друштва чине: Санин Рамезић, в.д. директор Друштва, Амадео Мандић, в.д. извршни директор за саобраћај и Слободан Кадијевић, в.д. извршни директор за развој аеродрома, односно кадрови НИП-а, СДП-а и Наше странке.
Чланови Надзорног одбора су: Бењамин Мешак, предсједник, те Аднан Махмутовић, Владо Џоић, Жан Матић, Адил Халиловић, а Влада ФБиХ је именовала на мандат од четири године у фебруару 2024. године.
